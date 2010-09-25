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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۱

"وجود و زمان" هایدگر بررسی شد

"وجود و زمان" هایدگر بررسی شد

ریچارد سمبرا در قالب کتابی که توسط انتشارات دانشگاه اتاوا منتشر شده به بررسی کتاب "وجود و زمان" هایدگر پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر مهمترین کتاب هایدگر یعنی "وجود و زمان" را به زبانی ساده و قابل فهم بیان کرده است.

این اثر به بررسی نکات کلیدی و اصلی هایدگر در "وجود و زمان" می‌پردازد. نویسنده معتقد است در مورد هایدگر و آرای او حرفهای زیادی گفته می‌شود.

در مورد رابطه هایدگر با نازی‌ها و آرای اگزیستانسیالیستی هایدگر حرفها و صحبتهای زیادی است. نویسنده معتقد است فارغ از این حرفها آرای این فیلسوف آلمانی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مفاهیم و اصطلاحات خاص هایدگر در کتاب وجود و زمان در ترجمه‌ها ایجاد اشکال می‌کند و فهم آنها را دچار مشکل می‌سازد. از این رو این کتاب مفاهیم سخت و دشوار کتاب "وجود و زمان" هایدگر را مورد بررسی جدی قرار می‌دهد.

برای تطبیق مفاهیم انگلیسی با اصل آلمانی آن، هر دو صورت این مفاهیم در کتاب مورد اشاره قرار گرفته اند.

این کتاب با عنوان "بازبینی هایدگر: راهنمایی بر وجود و زمان" منتشر شده است.

کد مطلب 1157873

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