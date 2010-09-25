مصرف آب سه شهر استان مرکزی کاهش می یابد

حسن خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: شرکت آب و فاضلاب در راستای مدیریت مصرف آب در منازل در تابستان سال جاری اقدام به خرید هفت هزار عدد سر شیر کاهنده مصرف آب کرده است که تا کنون سه هزار و 500 عدد از آنها در منازل مشترکین نصب شده است .

خدادادی اضافه کرد: در راستای گذر از بحران کم آبی در استان و مدیریت وکاهش مصرف آب مشترکان پر مصرف ،شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اقدام به نصب سر شیر های کاهنده مصرف آب در شهر های اراک ،ساوه ومحلات نموده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، دوهزار عدد در شهر اراک، 800 عدد در شهر ساوه و 700 عدد نیز در شهر محلات نصب شده است و نصب مابقی آن نیز ادامه دارد .

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در ادامه ضمن اشاره به اینکه استفاده از سرشیرهای کاهنده مصرف آب تا 30 درصد باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود، افزود: استفاده از ابزار کاهنده مصرف آب در مدارس، مساجد و منازل تا حدود زیادی توانسته کمبود آب و افزایش تقاضا برای آن را جبران کند.

طی سال های گذشته نیزشرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اقدام به نصب شیرهای کاهنده مصرف آب همچون شیرهای الکترونیکی، پدالی و فشاری در برخی بیمارستان ها ، مدارس و ادارات استان نموده است.

