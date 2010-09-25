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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۶

مصرف آب سه شهر استان مرکزی کاهش می یابد

مصرف آب سه شهر استان مرکزی کاهش می یابد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: سه هزار و 500 شیر کاهنده در سه شهر استان مرکزی نصب شده است که با نصب این شیرها انتظار می رود مصرف آب این شهرها کاهش یابد.

حسن خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: شرکت آب و فاضلاب در راستای مدیریت مصرف آب در منازل در تابستان سال جاری اقدام به خرید هفت هزار عدد سر شیر کاهنده مصرف آب کرده است که تا کنون سه هزار و 500 عدد از آنها در منازل مشترکین نصب شده است .

خدادادی اضافه کرد: در راستای گذر از بحران کم آبی  در استان  و مدیریت وکاهش مصرف آب  مشترکان پر مصرف ،شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اقدام به نصب سر شیر های کاهنده مصرف آب در شهر های اراک ،ساوه ومحلات نموده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، دوهزار عدد در شهر اراک، 800 عدد در شهر ساوه و 700 عدد نیز در  شهر محلات نصب شده است و نصب مابقی آن نیز ادامه دارد .

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در ادامه ضمن اشاره به اینکه استفاده از سرشیرهای کاهنده مصرف آب تا 30 درصد باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود، افزود: استفاده از ابزار کاهنده مصرف آب در مدارس، مساجد و منازل تا حدود زیادی توانسته کمبود آب و افزایش تقاضا برای آن را جبران کند. 
 
طی سال های گذشته نیزشرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اقدام به نصب شیرهای کاهنده مصرف آب همچون شیرهای الکترونیکی، پدالی و فشاری در برخی بیمارستان ها ، مدارس و ادارات استان نموده است.
 
کد مطلب 1157875

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