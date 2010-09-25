"انگار گفته بودی لیلی" به چاپ یازدهم رسید

سپیده شاملو در گفتگو با خبرنگار مهر، از تجدید چاپ رمان "انگار گفته بودی لیلی" خبر داد و گفت: چاپ یازدهم این کتاب الان در بازار است.

این کتاب که برنده جایزه هوشنگ گلشیری برای بهترین رمان اول در سال 79 شد و نشر مرکز آن را به چاپ رسانده است، داستان بمباران تهران در دوران جنگ است که به تزلزل روابط یک خانواده منجر می‌شود.

همچنین به گفته سپیده شاملو "سرخی تو از من" از سوی همین ناشر (مرکز) به چاپ ششم رسیده است. این رمان هم جایزه "روزی روزگاری" را از آن خود کرده است. در این رمان از زاویه دید راوی سوم شخص، واگویه‌های ذهنی سه زن روان‌پریش با خوانندگانش در میان ‌گذاشته می‌شود.

شاملو همچنین از نگارش یک رمان خبر داد و گفت: حدود یکسال است که مشغول نوشتن این رمان هستم و فکر نمی‌کنم تا کمتر از سه سال دیگر تمام شود.

وی افزود: این کتاب داستان سه نسل از زنان با تِمی عاشقانه است که با مایه‌های طنز نوشته شده است. این کتاب از لحاظ زبانی و نسبت به کتاب‌های قبلی نگاه متفاوت‌تری دارد.