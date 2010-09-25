افزایش قاچاق مواد مخدر صنعتی در شرق کشور نگران کننده است

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: استان کرمان به دلیل وسعت زیاد و موقعیت جغرافیایی خاص برای قاچاق مواد مخدر شرق کشور مورد توجه قاچاقچیان و سودجویان قرار گرفته است.

وی گفت: طبق بررسی ها 70 درصد مواد مخدر قاچاق از مرزهای شرقی کشور از استان کرمان عبور داده می شود که طبق آمار موجود روند افزایش قاچاق مواد مخدر صنعتی طی ماههای اخیر ادامه دارد.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان با اشاره به مبارزه جدی ماموران نیروی انتظامی کرمان با قاچاق مواد مخدر گفت: کرمان در زمینه کشف و برخورد با قاچاق مواد مخدر رتبه اول کشور را در اختیار دارد.

سردار چناریان ادامه داد: با وجود اینکه این حجم مواد مخدر از استان کرمان قاچاق می شود، مردم استان کرمان طبق آمار رسمی رتبه دهم در مصرف مواد مخدر کشور را دارند که دلیل اصلی این رتبه نیز عبور کریدور مواد مخدر از این استان است.

قاچاق مواد مخدر صنعتی افزایش یافته است

رئیس پلیس کرمان با اشاره به افزایش قاچاق مواد مخدر صنعتی و همچنین گران شدن مواد مخدر سنتی، تصریح کرد: قاچاقچیان درصدد تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در کشور هستند و این تحرکات در این راستا صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: علت افزایش قیمت تریاک در واقع عوامل اشتغالگر در افغانستان و مافیای مواد مخدر هستند که با دپوی مواد مخدر سنتی در افغانستان و از سویی تولید فراوان مواد مخدر صنعتی درصدد ضربه زدن به جامعه هدفشان هستند.

افزایش قیمت مواد افیونی سنتی و کاهش نرخ مواد مخدر صنعتی ادامه دارد

سردار چناریان گفت: قیمت مواد مخدر سنتی در ماههای اخیر به شدت افزایش یافته است و از سوی دیگر قیمت مواد مخدر صنعتی بسیار پائین آمده است.

فرمانده نیروی انتظامی کرمان گفت: آمار کشف مواد مخدر در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است اما طی همین مدت آمار قاچاق مواد مخدر صنعتی افزایش یافته است.

وی از مردم خواست در این زمینه هوشیار باشند زیرا درصد تخریب مواد مخدر صنعتی و اعتیاد آوری آن بسیار بالا است.

رئیس پلیس کرمان ادامه داد: تریاک مواد افیونی است که می توان با استفاده از روشهایی آن را ترک کرد اما درمان موادی مانند کراک که میزان تولیدش افزایش یافته بسیار مشکل است.

وی گفت: آسیبهایی که این مواد افیونی به جامعه وارد می کند با مواد مخدر سنتی متفاوت است و باید در این خصوص در جامعه اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.