همکاریهای دینی توطئه استکبار جهانی علیه اسلام را خنثی می‌ کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید علی قاضی‌عسگر در اجلاس حج و تأثیرات تربیتی و اخلاقی آن در الجزائر با بیان اینکه جوامع مسلمان مشترکات بسیاری دارند که می‌توانند با تکیه بر آنها محورهای همکاری بیشتری برای گسترش روابط با یکدیگر تعریف کنند گفت: حج به عنوان مسئله مشترک همه مسلمانان یکی از مناسبترین عرصه‌ها برای همکاری کشورهای اسلامی است و این ظرفیت بزرگ، فرصت گرانبهایی است که باید از آن به خوبی استفاده کنیم.

در این اجلاس حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسگر نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، دکتر مهدی مصطفوی مشاور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حجت‌ الاسلام اختری رئیس مجمع جهانی اهل بیت (ع)،علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت، وزیر امور دینی الجزائر و دیگر مقامات و شخصیتهای علمی و فرهنگی این کشور حضور داشتند.

اجلاس حج با موضوع «حج و تأثیرات تربیتی و اخلاقی آن» با همکاری بعثه مقام معظم رهبری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،‌ مجمع جهانی اهل بیت (ع)،سازمان حج و زیارت و سفارت جمهوری اسلامی ایران در الجزائر برگزار ‌شد.