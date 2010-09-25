تاکید رئیس دانشگاه "آبلای خان" قزاقستان بر همکاری علمی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه آبلای خان در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران همچنین آمادگی خود را برای برپایی شبهای فرهنگی و شعر و همچنین میزگردهای علمی با ایران اعلام کرد.

قربان صیفی - سفیر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان نیز ضمن اعلام حمایت خود از انجام چنین برنامه هایی بر آمادگی خود جهت مساعدت به اجرای مشترک اینگونه اقدامات تاکید کرد.

در این ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران با توجه به روابط حسنه فیمابین دو کشور ایران و قزاقستان ضمن اشاره به مشترکات فراوان فرهنگی، تاریخی و مذهبی، روابط رو به گسترش دو کشور را ناشی از این اشتراکات و زمینه های فراوان همکاری و همچنین عزم و اراده روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان دانست.