به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین همایش فوتبال و رسانه روز پنجشنبه در تالار اجتماعات شهرداری منطقه 9 تهران با موضوعیت "خط قرمز در فوتبال" برگزار شد. در این همایش چهره‌های نام آشنای ورزش و رسانه چون علی فتح الله زاده، سعید فائقی، کاظم اولیایی، ناصر ابراهیمی، صادق درودگر و ... حضور داشتند.

نخستین سخنران جلسه سعید فائقی، معاون پیشین سازمان تربیت بدنی بود که در ابتدا با انتقاد شدید از تهیه و پخش سریال "در مسیر زاینده رود" خواستار این شد که چرا سریال یاد شده به جایگاه ورزش فوتبال و فوتبالیست‌ها لطمه زده است.

او به جمله‌ای که شخصی به نام گره کانی در سریال در مسیر زاینده رود بیان و عنوان کرد" مرده شور رسانه‌ها را ببرد" اشاره کرد و از رسانه‌ها خواست که شرایط را به گونه‌ای هدایت کنند که اهالی فوتبال و رسانه این چنین آماج حملات قرار نگیرند.

فائقی همچنین از علی فتح الله زاده، سرپرست باشگاه استقلال نیز انتقاد کرد که چرا در برنامه اخیر ورزش و مردم به تعریف و تمجید از سریال در مسیر زاینده رود پرداخته و از این سریال انتقاد نکرده است و گفت: انتظار داشتم آقای فتح الله زاده در برنامه ورزش و مردم بشدت از سریال در مسیر زاینده رود انتقاد کند.

معاون پیشین سازمان تربیت بدنی همچنین به موضوع منشور اخلاقی فوتبال ایران اشاره کرد و با ارائه مفادی از آیین نامه فدراسیون فوتبال خواهان پاسخگویی عزیزالله محمدی، رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال که اتفاقا از حاضرین در جلسه بود، شد.

نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال نیز در پاسخ به اظهارات فائقی گفت: ما در بحث منشور براساس ارزشهای جامعه حرکت می کنیم و زمانیکه فردی از خط قرمزها عبور کند، با او برخورد خواهیم کرد.

محمدی برای اثبات اینکه بروز و وجود منشور اخلاقی تنها خاص فوتبال ایران نیست به موارد انضباطی کمیته حقوقی فیفا اشاره کرد که در مواردی مشابه با بازیکنان، مربیان و مدیران مختلف برخورد کرده است.

حضور عبدالرحمان شاه حسینی روی صحنه و انتقادات او از رویه اجرای منشور اخلاقی از اتفاقات جالب توجه هشتمین همایش فوتبال و رسانه بود. او گفت: من خودم از موافقان برخورد با بی انضباطی با و کج روی‌ها در فوتبال هستم اما اعتقاد دارم این رویه اجرا غلط است. هرچند متاسفانه از گذشته تا 100 سال آینده هم بخواهید از برخی آقایان ایراد بگیرید، نرود میخ آهنین در سنگ باشد!

در ادامه نوبت به علی فتح الله زاده رسید که روی صحنه حاضر شود. او با انتقاد از برخی مسائل که در همایش فوتبال و رسانه مطرح شد، این برنامه را با برنامه 90 سیما مقایسه کرد که بیان برخی نقطه نظرات در آن نه تنها از مشکلات فوتبال کم نمی کند بلکه به آن می افزاید و دعواها را بیشتر می کند.

سرپرست باشگاه استقلال گفت: یعنی در کشور ما به غیر از صحنه ورزش و فوتبال در جاهای دیگر مشکل وجود ندارد؟! در سازمانها و نهادهای مختلف اگر هم مشکلی باشد، رسانه های مرتبط با آن مجموعه‌ها اجازه نمی دهند خبر منفی بازتاب پیدا کند اما در فوتبال اینطور نیست و ما کوچکترین مسئله را بزرگترین دعوا می کنیم.

فتح الله زاده خاطرنشان کرد: رسانه‌ها فقط نباید بدی‌ها را نشان دهند. تیراژ میلیونی مطبوعات خارجی بهترین الگو برای روزنامه‌های ایران است که تیراژ همه آنها به زحمت یک میلیون نسخه می رسد.

وی در ادامه به نکات جالب توجه دیگری نیز اشاره کرد که شاید مهمترین آن انتقاد از حضور غیر ورزشی ها در فوتبال کشور باشد. او گفت: مدیری که نه در لیگ سه، نه لیگ یک مدیریت کرده به ناگاه مدیرعامل استقلال می شود!

در هشتمین همایش فوتبال و رسانه حمیدرضا صدر و هوشنگ نصیرزاده نیز با هم روبه‌رو شدند و بازهم موضوع بحث آنها "تبانی در فوتبال بود"، نکته جالب توجه اینکه حمیدرضا صدر این بار تبانی در فوتبال دنیا را تایید کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا تبانی در فوتبال ایران نیز وجود دارد، پاسخی جالب داد و گفت: ایران هم جزیی از دنیاست!

صادق درودگر و امیر مهریزی از دیگر سخنرانان همایش فوتبال و رسانه بودند. مهریزی که خود را راحت کرد و با بیان اینکه "جای من در فوتبال نیست و باید در بازار آهن باشم" توپ را به زمین درودگر انداخت. او اما نکاتی جالب را بیان کرد. از دلایل ماندنش در استیل آذین تا دروازه بانی که از قصد به خودش گل زد!

درودگر در خصوص اینکه چرا با جدایی آجورلو از تیم استیل آذین جدا نشد، بحث فوتبال حرفه‌ای را پیش کشید و گفت: من باید حرفه‌ای عمل می کردم و با وجود اینکه بعد از آقای آجورلو به استیل آذین آمده بودم، با جدایی او از این مجموعه خارج نشدم.

سرپرست تیم فوتبال استیل آذین در بحث تبانی در فوتبال نیز موضوعی جالب را مطرح کرد و گفت: من مسابقه‌ای را در لیگ دسته اول تهران سراغ دارم که در یک مسابقه باید 11 گل می زد. تیم مقابل 10 گل از این دریافت کرده بود و جالب اینجاست که دروازه بان تیم بازنده گل یازدهم را وارد دروازه خود کرد!

اما نقطه عطف جلسه همایش فوتبال و رسانه طرح موضوع علی اکبریان و چاره اندیشی برای حل مشکلاتی بود که او در آن گرفتار آمده. برادر، خواهر و دختر سه ساله علی اکبریان در جلسه حاضر بودند. آنها با ابراز تاسف از اتفاقی که برای این پیشکسوت فوتبال ایران افتاده است از اهالی فوتبال خواستند موجبات بازگشت او به آغوش خانواده را فراهم کنند.

پس از پایان صحبتهای خانواده علی اکبریان، کاظم اولیایی و کامران منزوی، دو مدیر پیشین باشگاه استقلال به روی صحنه آمدند. آنها از علی اکبریان گفتند و لزوم اتخاذ تصمیمی برای نجات این بازیکن پیشین فوتبال ایران. آنها با اشاره به مشکلات فوتبال ایران از عدم وجود تشکل و نهادی برای بازیکنان فوتبال انتقاد کرده و عنوان کردند: اگر این تشکل وجود داشت، علی اکبریان‌ها با این مشکلات دست به گریبان نمی شدند. شاید اگر چنین تشکل‌هایی وجود داشت، آنها بعد از اتمام دوران فوتبال خود در آن عضو می شدند و به مشکلاتی که امروز با آن دست به گریبان هستند، دچار نمی شدند.

اولیایی در این باره گفت: ما در بخش تجزیه خیلی خوب عمل می کنیم اما مرده شور تحلیل مان را ببرد. ما هیچ وقت بررسی نمی کنیم چه اتفاقی می افتد که اکبریان به چنین روزی می افتد.

در این جلسه مقرر شد کمیته ای با حضور آقایان سعید فائقی، عبدالرحمان شاه حسینی، رضا غیاثی، ستار همدانی و صادق درودگر تشکیل شود و به پیگیری پرونده علی اکبریان بپردازد.

عبدالرحمان شاه حسینی در خصوص مشکلی که علی اکبریان با آن روبه‌رو شده است، گفت: من نه به عنوان فردی که امسال سال آخر قضاوتم خواهد بود و بازنشسته خواهم شد، بلکه به عنوان عبدالرحمان شاه حسینی حقیقی و نه حقوقی می خواهم اشاره کنم، علی اکبریان مجرم نیست و فعلا متهم احتمالی است. او در حال حاضر یک وکیل خوب می‌خواهد که من یک وکیل زبده را به او معرفی خواهم کرد.