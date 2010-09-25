سمیعی نژاد رفتنش به فولاد مبارکه را تکذیب نکرد

محمد مسعود سمیعی نژاد در گفتگو با مهر در پاسخ به اینکه قرار است به فولاد مبارکه نقل مکان کند یا خیر؟ گفت تا چند روز آینده خبرهای جدیدی را منتشر می کنیم!

انگوران فروشی نیست

معاون وزیر صنایع و معادن در پاسخ به این پرسش که واگذاری معدن انگوران در چه مرحله ای است؟ گفت: اختلاف نظرهایی در مورد وضعیت معدن انگوران با مجلس بود که ایرادات وارده رفع شد و مصوبه آن برای تصویب به دولت ارسال شده است.

به گفته سمیعی نژاد ، واگذاری معدن انگوران به معنی فروش آن نیست بلکه به پیمانکار واگذار شده است تا برای 5 سال برداشت کند و بفروشد و قیمت محصولات نیز بر مبنای قیمت شمش سرب و ارزش خاک محاسبه می شود.

معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن با تاکید بر استاندارد بودن سیمان، اظهارداشت: سیمان در کشور کاملا استاندارد تولید می شود و از کد ملی برخوردار است.