ثقفی: قرآن منبع فکری حافظ است

دکترسید محمد ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این نظر که بسیاری از معارف فلسفی، عرفانی و دینی که در سنت فرهنگی ما تا زمان حافظ موجود بوده به صورت موجز در اشعار حافظ دیده می شوند، گفت: حافظ بیشتر از آنکه به عنوان یک فیلسوف مطرح باشد یک عارف است و در عرفان هم مکتب ملامت گرا را انتخاب کرده است یعنی چندان توجهی به رعایت حال اجتماع ندارد بلکه با یک آزادگی کامل روحیات و اسرار عرفانی را افشا می‏کند.

وی افزود: بعلاوه منبع فکری حافظ قرآن کریم است که خود در شعرش اشاره می‏کند که قرآن را از بر است . قرآن از بر می خواند با چهارده روایت، ولی دیگر شعرای ما مثل مولانا علاوه بر عرفانی که داشت دارای یک مکتب فکری و فلسفی بود با اینکه به فلسفه با دیدی انتقادی نگاه می‏کرد.

استادجامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد اینکه حافظ، حافظه ما است گفت: بعد فرهنگی جامعه فرهنگی ما را چندین شاعر با دو بعد تشکیل می‎دهند و آن دوبعد یکی ملی گرایی و تأکید بر اسطوره‎های باستانی و شهامت و حماسه ایرانی است که آنرا فردوسی به خوبی به صورت سمبلیک در اشعارش نشان داده است.

وی افزود: بعد دیگر فرهنگی ایرانیان که در روح و فرهنگ و آداب و سنن ایرانی مطرح و بر محتویات اسلامی استوار است ، عرفان است و این عرفان در فرهنگ ما دو چهره بسیار برجسته دارد یکی همین حافظ است و دیگری مولانا است. بنابراین حافظ در ساختار فرهنگ روحیه ایرانی در بعد عرفان به صورت سمبلیک مطرح است و از اینرو حافظ حافظه ما را تشکیل می‏دهد.

این محقق و پژوهشگر در مورد جایگاه اشعار حافظ در بحرانهای امروز گفت: دو نوع بحران برای جامعه می‏توان مطرح کرد یکی بحران اجتماعی است که بهم خوردن شعور بالای اجتماع و امنیت اجتماعی و انسجام ملی بعنوان بحرانهای اجتماعی مطرح هستند که با پناه بردن به منابع فرهنگی به ویژه اسلام می توان درپناه وحدت ملی بر این بحرانها غلبه کرد.

وی یادآور شد: دومین بحران روحی است که شخصیت آدمی را متزلزل می‎کند، که تنها در قلمروی عرفان و معنویات و عالم غیب و توکل به خداوند می‏توان بر آن غلبه کرد و ثبات روحی داشت.