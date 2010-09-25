والیبال ایران به دنبال شکستن طلسم 40 ساله/ در حسرت پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، 6 دهه از برگزاری نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان می گذرد. پیکارهای امسال برای هفدهمین بار عرصه رقابت میان برترین های 5 قاره جهان است. فدراسیون فدراسیون بین‎المللی والیبال (FIVB) با همکاری فدراسیون والیبال ایتالیا طی روزهای 3 تا 18 مهرماه برگزارکننده این دوره از مسابقات قهرمانی مردان جهان خواهد بود.

تاریخچه مسابقات در چکسلواکی شکل گرفت

نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان با حضور تنها 10 تیم برگزار شد. این دوره از مسابقات سال 1949 به میزبانی چکسلواکی برگزار شد و با قهرمانی شوروی سابق به پایان رسید. پس از آن به تدریج بر تعداد تیم‎ها افزوده شد و رقابت میان آنها نظم بهتری گرفت تا اینکه برگزاری مسابقات به صورت هر 4 سال یکبار و با حضور 24 تیم در تقویم FIVB ثبت شد.



دوره پیشین مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان در شرق آسیا و در کشور ژاپن برگزار شد. برزیل در دیدار نهایی لهستان را از پیش برداشت تا مدافع عنوان قهرمانی مسابقات امسال باشد. پیکارهایی که ایران برای دومین سال متوالی در آن حضور خواهد داشت و قرار است در ایتالیایی ها در 10 شهر برگزارکننده آن باشند. میلان، تورینو، ورونا، مودنا، تریسته، آنکونا، فلورانس، رم، رجوکالابریا و کاتانیا میزبانان این مسابقات هستند. ضمن اینکه قرار است دیدار نهایی برای تعیین تیم قهرمان در شهر رم برگزار شود.

چهارمین حضور ایران بدون تجربه پیروزی!

سال 1970 والیبال کشورمان نخستین حضور خود در مسابقات قهرمانی جهان را تجربه کرد. این مسابقات به میزبانی بلغارستان برگزار شد و با عنوان نوزدهمی برای والیبال ایران و البته قهرمانی آلمان شرقی به پایان رسید. والیبالیست‎های ایرانی پس از آن حضوری در عرصه جهانی نداشتند تا مسابقات 1998 ژاپن و قرار گرفتن در رده بیست و سوم. عنوانی که ظاهرا میزبانی ژاپنی‎ها در کسب آن تاثیر گذار بود چون در مسابقات 2006 و دومین میزبانی ژاپنی‎ها برای والیبال کشورمان تکرار شد. و امسال تیم ملی والیبال ایران برای چهارمین بار حضور در مسابقات قهرمانی جهان را تجربه خواهد کرد بدون آنکه تجربه ای از پیروزی در این مسابقات داشته باشد.

ترکیبی از بازیکنان جهانی و غیرجهانی برای ایران

حسین معدنی که سرمربیگری در تیم ملی والیبال را با قهرمانی در مسابقات 2008 AVC کاپ آسیا آغاز کرد ترکیبی 14 نفره از جوانی و تجربه را شکل داده تا با کنار هم قراردادن توانایی‎های هر یک از آنها حضوری متفاوت از والیبال ایران در مسابقات جهانی رقم بزند.

ترکیبی که علیرضا نادی، سعید معروف و محمدمحمد کاظم تنها نفرات آن هستند که حضور در پیکارهای جهانی را تجربه کرده‎اند. عادل غلامی، مجتبی عطار، سیدمحمد موسوی عراقی، حمزه زرینی، محسن عندلیب، فرهاد نظری افشار، مهدی مهدوی ، آرش کشاورزی، حسام بخششی، عبدالرضا علیزاده و آرش کمالوند بازیکنانی هستند که برای نخستین بار در مسابقات جهانی به میدان می‎روند. سرمربی تیم ملی والیبال برهر بازی 12 نفر آنها را انتخاب خواهد کرد.

حریفان اروپایی، آسیایی وآفریقایی برای ایران

ایتالیا (میزبان)، مصر(قهرمان آفریقا) و ژاپن (قهرمان آسیا) حریفان تیم ملی والیبال کشورمان در مسابقات 2010 قهرمانی جهان هستند. ایتالیا در دوره پیشین مسابقات جهانی نیز حریف کشورمان بود که موفق به پیروزی شد. البته آخرین تقابل والیبالیست های ایران و ایتالیا مربوط به مسابقات انتخابی المپیک پکن می شود که با شکست بازیکنان کشورمان همراه بود.

همچنین تیم ملی ایران در فینال جام ملت های 2009 آسیا مغلوب ژاپن شد اما آخرین دیدار دو تیم در چارچوب مسابقات جایزه بزرگ برگزار شد که طی نماینده کشورمان نتیجه را واگذار کرد در حالیکه در جریان همین رقابت ها موفق به شکست مصر شد. مصری که دو بار در رقابت های انتخابی لیگ جهان ایران را شکست داده بود. تیم ملی ایران امیدوار است با شکست یکی از این تیم ها به نسختین پیروزی خود در مسابقات جهانی دست یابد.

گروه‌بندی 24 تیم شرکت کننده

نمایندگان آسیا (4 تیم)، آفریقا (3 تیم)، اروپا (9 تیم)، آمریکای شمالی (5 تیم) و آمریکای جنوبی (3 تیم) تیم‎‌های شرکت کننده در مسابقات والیبال 2010 قهرمانی جهان هستند. این تیم‎ها دیدارهای مقدماتی خود را در 6 گروه برگزار می‎کنند. گروه بندی 24 تیم شرکت کننده در این دوره از رقابت‏ها به شرح زیر است:

گروه A: ایتالیا، ژاپن، مصر، ایران

گروه B: برزیل، اسپانیا، کوبا، تونس

گروه C: روسیه، پورتوریکو، استرالیا، کامرون

گروه D: آمریکا، آرژانتین، ونزوئلا، مکزیک

گروه E: بلغارستان، چین، فرانسه، جمهوری چک

گروه F: صربستان، لهستان، آلمان، کانادا

در پایان مرحله مقدماتی از هر گروه 3 تیم به دور دوم صعود می‎کنند. تیم ملی ایران که دیدارهای مقدماتی خود را در استادیوم 11200 نفری مدیولانوم فوروم میلان برگزار می‎کند در صورت اول یا دوم شدن در گروه A دیدارهای دور دوم را در شهر کاتانیا دنبال خواهد کرد. اما در صورت سوم شدن در میلان می‎ماند تا به مصاف تیم اول گروه E و دوم گروه D برود.

معرفی قهرمانان

تیم‌های برتر و قهرمان مسابقات والیبال قهرمانی جهان از دوره نخست برگزاری این رقابت‎ها به این شرح است:

1949 چکسلواکی

1- شوروی 2- چکسلواکی 3- بلغارستان

1952 شوروی

1- شوروی 2- چکسلواکی 3- بلغارستان

1956 فرانسه

1- چکسلواکی 2- رومانی 3- شوروی

1960 برزیل

1- شوروی 2- چکسلواکی 3- رومانی

1962 شوروی

1- شوروی 2- چکسلواکی 3- رومانی

1969چکسلواکی

1- چکسلواکی 2- رومانی 3- شوروی

1970 بلغارستان

1- آلمان شرقی 2- بلغارستان 3- ژاپن

1974مکزیک

1- لهستان 2- شوروی 3- ژاپن

1978 ایتالیا

1- شوروی 2- ایتالیا 3- کوبا

1982 آرژانتین

1- شوروی 2- برزیل 3- آرژانتین

1986 فرانسه

1- آمریکا 2- شوروی 3- بلغارستان

1990 برزیل

1- ایتالیا 2- کوبا 3- شوروی

1994یونان

1- ایتالیا 2- هلند 3- آمریکا

1998 ژاپن

1- ایتالیا 2- یوگسلاوی 3- کوبا

2002 آرژانتین

1- برزیل 2- روسیه 3- فرانسه

2006 ژاپن

1- برزیل 2- لهستان3- بلغارستان

قهرمان آفریقا اولین حریف ایران است

تیم ملی کشورمان نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان را مقابل مصر، قهرمان آفریقا برگزار می‌کند. برنامه دیدارهای تیم ملی کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است: (ساعت‎ها به وقت تهران است)

شنبه (3 مهرماه)

* ایران - مصر (ساعت 18:30)

یکشنبه (4 مهرماه)

* ایران - ژاپن (ساعت 18:30)

دوشنبه (5 مهرماه)

* ایران - ایتالیا (ساعت 22:30)