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۳ مهر ۱۳۸۹، ۹:۴۶

50 هکتار از بهترین مناطق جنگلی ایلام در آتش سوخت

50 هکتار از بهترین مناطق جنگلی ایلام در آتش سوخت

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون محیط زیست استان ایلام گفت: تاکنون بیش از 50 هکتاز از بهترین مناطق جنگلی استان ایلام "مانشت" در آتش سوخته است و آتش هنوز خاموش نشده است.

غلامرضا ابدالی به دنبال آتش سوزی مناطق بکر جنگلی ایلام در "منطقه مانشت" در گفتگو با خبرنگار مهر درایلام اظهار داشت: این آتش سوزی بعد از گذشت هشت ساعت هنوز بطور کامل مهار نشده است.

وی بیان داشت: بر اساس حدس و گمان می توان گفت: بیش از 50 هکتار از مناطق جنگلی بکر که جزو بهترین مناطق جنگلی استان ایلام بشمار می روند در آتش سوخته است.

این مسئول عنوان کرد: شدت آتش سوزی به حدی است که مردم باید به کمک نیروهای امدادی برای خاموش کردن آتش بشتابند.

ابدالی عنوان کرد: آتش از صبح امروز شروع شده و در حال حاضر نیروهای امدادی در حال خاموش کردن آتش هستند.

کد مطلب 1157893

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