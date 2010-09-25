50 هکتار از بهترین مناطق جنگلی ایلام در آتش سوخت

غلامرضا ابدالی به دنبال آتش سوزی مناطق بکر جنگلی ایلام در "منطقه مانشت" در گفتگو با خبرنگار مهر درایلام اظهار داشت: این آتش سوزی بعد از گذشت هشت ساعت هنوز بطور کامل مهار نشده است.
وی بیان داشت: بر اساس حدس و گمان می توان گفت: بیش از 50 هکتار از مناطق جنگلی بکر که جزو بهترین مناطق جنگلی استان ایلام بشمار می روند در آتش سوخته است.
این مسئول عنوان کرد: شدت آتش سوزی به حدی است که مردم باید به کمک نیروهای امدادی برای خاموش کردن آتش بشتابند.
ابدالی عنوان کرد: آتش از صبح امروز شروع شده و در حال حاضر نیروهای امدادی در حال خاموش کردن آتش هستند.
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