سرنخ هایی از عوامل حادثه مهاباد بدست آمده است

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، مصطفی محمد نجار بعد از ظهر جمعه در بدو ورود به شهرستان مهاباد با محکوم کردن حادثه بمب گذاری در این شهرستان اظهار داشت: مردم مهاباد به همراه سایر اقوام کرد با هوشیاری تمام و حضور آگاهانه به عنوان مرزداران امین کشور همواره پشتیبان ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی بوده و هستند.

وی با اشاره به رشادتها و دلیرمردیهای مردم منطقه در طول هشت سال دفاع مقدس بیان داشت: مردم آذربایجان غربی به خصوص مهاباد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز عرصه تاخت و تاز توطئه های استکبار بوده و هستند ولی هیچگاه اجازه ندادند این توطئه ها اتحاد منطقه را خدشه دار کند.

نجار ایجاد تفرقه و انتقام گیری از مردم همیشه در صحنه مهاباد را از اهداف شوم این حادثه تروریستی عنوان کرد و گفت: این فاجعه از سوی کسانی رخ داد که همیشه با شعارهای پوچ حمایت از مردم کرد، خود را مدافع حقوق مردم منطقه می دانستند و با کشتار زنان و کودکان بی گناه بار دیگر چهره کریه خود را نمایان کردند.

رئیس شورای امنیت کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود شهدای بمب گذاری مهاباد را هزینه ایستادگی و مقاومت مردم منطقه در برابر استکبار و ضد انقلاب دانست و گفت: مردم در همان صحنه جنایت با سردادن شعارهایی علیه ضد انقلاب بار دیگر وفاداری خود را به نظام اثبات کردند و نشان دادند بروز چنین فجایعی در اراده و عزم مردم کرد خللی وارد نمی کند.

نجار با اشاره به سرنخ های بدست آمده از عوامل و مسببین این فاجعه گفت: به شما مردم غریور و همیشه در صحنه مهاباد قول می دهم به محض دستگیری عاملان این جنایت آنها را در حضور مردم همین شهرستان به سزای عمل برسانیم.

وزیر کشور در ادامه سفر خود به شهرستان مهاباد پس از ادای احترام به مقام شهدای حادثه بمب گذاری در مهاباد و با اهدای هدایا و لوح تقدیر از بازماندگان شهدای این حادثه دلجویی و با آنها ابراز همدردی کرد.

نجار همچنین از 10 تن از مجروحان این حادثه در بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد عیادت به عمل آورد.

وزیر کشور در ادامه با حضور در جمع خانواده های شهدای این حادثه در مهاباد که از عشایر ایل منگور هستند با تاکید بر دستگیری و مجازات هرچه سریعتر این عوامل گفت: کسانی که مرتکب این جنایت شده ‌اند به طور قطع از خارج مرزها دستور می‌گیرند و خط مشی‌شان به وسیله بیگانگان تعیین می‌شود.

یکی از سران ایل عشایر منگور نیز خطاب به وزیر کشور با تقدیر از استاندار و نیروهای امدادی در امداد رسانی به آسیب دیدگان این حادثه گفت: ما مردم کرد اشک نمی ریزیم زیرا شهادت و دفاع از کشور را حق خود می دانیم.

جمعی از مردم عشایر ایل منگور نیز با سردادن شعارهایی در حمایت از ولایت فقیه و ابراز انزجار از ضد انقلاب وفاداری خود به نظام و آرمانهای انقلاب اثبات کردند.

در حادثه بمب گذاری مهاباد که صبح چهارشنبه هفته جاری صورت گرفت 12 شهید و 82 نفر مجروح شدند.