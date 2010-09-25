کوثری در گفتگو با مهر: مسئولان حقایق هدفمند کردن یارانه ها را به مردم بگویند

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه هر تحول و کار بزرگی حرف و حدیث هایی به دنبال دارد، البته چنین نیست که گفته شود کار هدفمند کردن یارانه ها بدون تنش و مشکلی پیش برود.

وی افزود: هر کار گسترده ای که انجام شود سختی های خود را دارد اما چون در ارائه یارانه به مردم، عده ای به این وضعیت عادت کرده اند، خارج شدن از آن و وارد شدن به شرایط دیگر کمی سخت خواهد بود ، اما در نهایت باید مردم خود را با شرایط جدید وفق دهند.

نماینده تهران تصریح کرد: چنین نیست که گفته شود هیچ مسئله خاصی در روند اجرا کردن هدفمند کردن یارانه ها به وجود نیاید و همه راضی باشند، بلکه مانند سهمیه بندی بنزین ممکن است ابتدا عده ای ناراضی باشند. در سهمیه بندی بنزین ابتدا شوکی به جامعه وارد شد اما بعد جو آرام شد و مردم متوجه شدند که این کار به نفع کشور است. در این مسیر ما موفق شدیم جلوی قاچاق سوخت را بگیریم.

کوثری ادامه داد: در این راه مسئولان دولتی و کارشناسان هر کدام نظراتی دارند، ممکن است عده ای هم مخالف انجام این کار بزرگ باشند اما درهرصورت بهتر است که مسئولان با مردم روراست باشند وآنچه از حقیقت هدفمند کردن یارانه ها در کشور پیش می آید را روشن و شفاف و صادقانه به مردم بگویند.

وی گفت: امیدواری قطعی دادن مبنی بر اینکه همه چیز در این اجرای این قانون به خوبی پیش خواهد رفت درست نیست ، از طرفی هم خالی کردن دل مردم بزرگترین اشتباه است. اگر در اجرای این قانون بترسیم نمی توانیم کارهای بزرگ انجام دهیم و هیچ گاه پیشرفت نخواهیم کرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: اگر در زمان جنگ هم می ترسیدیم و جلوی دشمن صف آرایی نمی کردیم و دشمن را بیرون نمی کردیم پیروز نمی شدیم. امروز هم پرداخت یارانه در حکم دشمن برای پیشرفت کشور است و اگر از اجرای قانون آن بترسیم بیش از این وبال گردن ما می شود و باید این مشکل را حل کنیم.

نماینده تهران گفت: اگر همه ابعاد اجرای این قانون به مردم گفته شود مطمئنا مردم همکاری خواهند کرد.