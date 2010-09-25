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۳ مهر ۱۳۸۹، ۹:۵۸

سرکنسول جدید ترکیه در تبریز معرفی شد

سرکنسول جدید ترکیه در تبریز معرفی شد

تبریز - خبرگزاری مهر: "یونوس بلت" به عنوان سرکنسول جدید جمهوری ترکیه در تبریز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، سرکنسول جدید ترکیه در تبریز در دیدار با استانار آذربایجان شرقی با ابراز خرسندی از حضور در تبریز اظهار کرد: با توجه به سابقه طولانی روابط این دوکشور انتظار می رود زمینه توسعه روابط فی ما بین را فراهم آورد.

افزود: تجار ترکیه ای علاقه مند به سرمایه گذاری در تبریز و آذربایجان شرقی بوده و امیدوارم با حضور در این شهر سر منشا خدمت به دو کشور باشم.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این دیدارتاکید کرد: نقش سرکنسولی ترکیه در افزایش سرمایه گذاری تجاری ایران و ترکیه تا سقف 30 میلیارد تردید ناپذیر است.

وی با مثبت ارزیابی کردن روابط بین دو کشور گفت: مسئولان ایران و ترکیه بر توسعه روابط و مرتفع کردن موانع در راستای رسیدن به اهداف عالی بیش از پیش مصمم هستند.

سر کنسول ترکیه در تبریز اعتبار نامه خود را به استاندار داده و فعالیت خود را رسما آغاز کرد.　

کد مطلب 1157903

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