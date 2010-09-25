برگزیدگان بخشهای مختلف جشنواره فیلم دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس جمعه شب دوم مهرماه از ساعت 19 تا 23 در تالار وحدت برگزار شد. بر اساس این گزارش، در این مراسم برگزیدگان بخش‌های نگاه نو، سینمای ایران، کوتاه داستانی، مستند و سینمایی ویدئویی معرفی شدند.

* برگزیدگان بخش بین‌الملل

تقدیرنامه بهترین فیلم‌ها درباره غزه، "وقتی شنبه آمد" راشد رادوان، "مقاومت" محمدرضا قهرمان، "شلیک و عایشین"؛ "همچنان زنده در غزه" نیکلاس وادیموف

بهترین فیلمنامه: کرانه دیگر، گئورگه اواشویلی محصول گرجستان

بهترین کارگردانی: کیومرث پوراحمد برای "اتوبوس شب"

بهترین فیلم:" شهر زندگی و مرگ" ساخته لو چوان از چین

جایزه ویژه بهترین فیلم بلند: "روز تولد لیلا"، رشید ماشاراوی از فلسطین

تقدیرنامه به فیلم پسر شیر (بنیامین گیلمور) محصول پاکستان و استرالیا

تقدیر ویژه از مای مصری فیلمساز فلسطینی

* برگزیدگان بخش نگاه نو

هیئت داوران بخش نگاه نو فیلمهای 313 ثانیه‌ای متشکل از سیدکاظم علوی، مهدی فرجی، رسول صدرعاملی، ابوالفضل جلیلی و سیدعبدالستار کاکایی پس از بررسی و بازبینی آثار بخش 313 ثانیه‌ای کاندیداها و برگزیدگان این بخش را به شرح زیر اعلام می‌دارد:



دیپلم افتخار و جایزه نقدی فیلم پنجم به فیلم "10 سال تنهایی" به کارگردانی محمدعلی شعبانی اهدا شد.

دیپلم افتخار و جایزه نقدی فیلم چهارم به فیلم "یک فنجان شیر" به کارگردانی عباس حمیدیان اهدا شد.



دیپلم افتخار و جایزه نقدی فیلم سوم به فیلم "هفت +1 دلاور" به کارگردانی رهبر قنبری اهدا شد.



دیپلم افتخار و جایزه نقدی فیلم دوم به فیلم "نفس می‌کشم" به کارگردانی مظفر متین‌پور اهدا شد.



دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی فیلم اول به فیلم "آبی عمیق" به کارگردانی مرجان اشرفی‌زاده اهدا شد.



هیئت داوران دو جایزه ویژه خود را به فیلم‌های زیر اهدا کرد:



- هیئت داوران دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی خود را به خاطر نگاه انسانی و اعتقادی در موضوع دفاع مقدس به فیلم "آتش‌بازی" ساخته هانی صباحی اهدا کرد.



- هیئت داوران دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی خود را به خاطر تصویری حقیقی از جایگاه بسیجی در عرصه‌های اجتماعی به فیلم "تردید" ساخته علی امیدوار تقدیم کرد.

* برگزیدگان بخش مسابقه‌ سینمای ایران

هیئت داوران این بخش متشکل از علی نصیریان، ابوالحسن داوودی، عزیز‌الله حمید‌نژاد، محمدرضا شرف‌الدین و محمدحسین حقیقی برگزیدگان این بخش را به ترتیب زیر معرفی کردند:

بهترین بازیگر زن جشنواره:هیئت داوران، ضمن تقدیر از مهتاب نصیرپور، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین بازیگر زن جشنواره را به طور مشترک به هنگامه قاضیانی برای نقش‌آفرینی در فیلم "بیداری رویاها" و پانته‌آ بهرام برای بازی در فیلم "بدرود بغداد" اهدا کرد.

بهترین بازیگر مرد جشنواره:هئیت داوران بخش سینمایی، ضمن تقدیر از زنده‌یاد‌ خسرو شکیبایی به خاطر بازی ماندگار در فیلم "اتوبوس شب" تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بازیگر مرد را به حمید فرخ‌نژاد برای بازی در فیلم‌های "دموکراسی تو روز روشن" و "شب واقعه" تقدیم کرد.

بهترین فیلمنامه:هئیت داوران از میان کاندیداهای خود، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلمنامه سینمایی را متعلق به فیلمنامه فیلم "بیداری رویاها" به نویسندگی محمدرضا گوهری دانست.

بهترین کارگردانی:ضمن تقدیر از کارگردان فیلم "میم مثل مادر" زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور، هیئت داوران بخش مسابقه سینمای ایران جایزه بهترین کارگردانی جشنواره، شامل تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی، را به محمدعلی باشه‌آهنگر به‌خاطر کارگردانی فیلم‌های "بیداری رویاها" و "فرزند خاک" اهدا کرد.

بهترین فیلم سینمایی جشنواره:هیئت داوران از میان کاندیداهای بهترین فیلم، ‌تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلم را متعلق به فیلم "فرزند خاک" به تهیه‌کنندگی سید احمد میرعلایی دانست.

جوایز ویژه هئیت داوران:با توجه به اهمیت نقش تخصصی تهیه‌کننده در تولیدات سینمایی و به خصوص تولیدات سنگین، هیئت داوران این بخش تصمیم گرفت که به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشته باشد. بر همین اساس هئیت داوران دیپلم افتخار ویژه خود را به تهیه‌کننده فیلم "کودک و فرشته"، حسن کلامی اهدا کرد.



- هئیت داوران جایزه ویژه بهترین تهیه‌کننده جشنواره، شامل تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی خود را به منوچهر محمدی به خاطر تهیه‌کنندگی فیلم "عصر روز دهم" تقدیم کرد.

- دیپلم افتخار ویژه هیئت داوران به جواد شریفی‌راد مدیر جلوه‌های ویژه فیلم "کودک و فرشته" اهدا شد.

- هئیت داوران، دیگر دیپلم افتخار ویژه خود را به امیرمحمد زند بازیگر فیلم "اتوبوس شب" تقدیم کرد.

جایزه ویژه بهترین تجربه سینمایی:

هیئت داوران بخش سینمای ایران، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی ویژه خود را به خاطر خلق تجربه‌ای نو در سینمای مقاومت و دفاع مقدس به مهدی نادری کارگردان فیلم "بدرود بغداد" اهدا کرد.

* برگزیدگان بخش فیلم‌های کوتاه داستانی

داوران این بخش متشکل از علی ژکان، محمدعلی باشه‌آهنگر، بیژن میرباقری، علیرضا امینی و حسن امجدی‌‌مقدم بودند. هیئت داوران، دیپلم افتخار فیلم برگزیده سوم این بخش را به همراه جایزه نقدی، به خاطر بیان رسا و ملموس در ارائه لحظات زندگی همسران و خانواده مفقودین به طوفان نهان قدرتی کارگردان فیلم "ترانه‌ای برای لوبا" اهدا کرد.

هئیت داوران، دیپلم افتخار فیلم برگزیده دوم این بخش را به همراه جایزه نقدی، به خاطر انتخاب و ارائه زبانی جهانی در بیان مفهوم از خودگذشتگی، در دل رویداد جنگ به امیرحسین مهران کارگردان انیمیشن "شهر خاموش" اهدا کرد.

هیئت داوران این بخش، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلم کوتاه این دوره را، به خاطر ایجاد فضایی بومی و شاعرانه و توفیق در بیان مفهوم امید و انتظار در پدران شهدا و مفقودین به عارف نامور کارگردان فیلم "ما در راهیم" تقدیم کرد.

* برگزیدگان بخش مستند

شهاب‌الدین عادل، مسعود فراستی، سعید ابوطالب، مهرداد اسکویی و محمدحسین جعفریان داوران این بخش را تشکیل می‌دادند. در این بخش از فیلم‌های "دیوار" به کارگردانی الهام حسین‌زاده و "پشت دیوار اشرف" به کارگردانی مرتضی پایه‌شناس تقدیر شد. هیئت داوران دیپلم افتخار فیلم سوم برگزیده جشنواره و جایزه نقدی را به مستند "نفس تنگ" به کارگردانی روح‌الله حجازی اهدا کرد.

دیپلم افتخار فیلم برگزیده دوم و جایزه نقدی این بخش به فیلم "روزی شبیه دیروز" به کارگردانی محسن قیصری تعلق گرفت.

هیئت داوران بخش مستند، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی برگزیده اول خود را به فیلم برگزیده "رستاخیز" به کارگردانی محمدعلی فارسی اهدا کرد.

* برگزیدگان سینمایی ویدئویی

داود رشیدی، خسرو معصومی، مهدی سجاده‌چی، علی شاه حاتمی و سعید سهیلی هیئت داوران این بخش را تشکیل می‌دهند.

بهترین بازیگر زن:دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین بازیگر زن این بخش به بازیگر فیلم "میکائیل"، دنیا پاک‌دامن تعلق گرفت. هئیت داوران این بخش، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این دوره را به بازیگر فیلم "پر"، فریبا کوثری اهدا کرد.

بهترین بازیگر مرد:از میان نامزدهای اعلام شده در این بخش، هئیت داوران، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین بازیگر مرد این بخش را به حسین محجوب بازیگر فیلم "ما هنوز زنده‌ایم" تقدیم کرد.

بهترین فیلمنامه:در بخش بهترین فیلمنامه سینمایی ویدئویی، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به جمشید بهمنی نویسنده فیلمنامه "میکائیل" تعلق گرفت.

بهترین کارگردانی:هیئت داوران از میان کاندیداهای خود، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین کارگردانی سینمایی ویدئویی را به روح‌الله حجازی کارگردان فیلم "پر" اهدا کرد.

بهترین فیلم:تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلم سینمایی ویدئویی این دوره از جشنواره به جمشید بهمنی تهیه‌کننده فیلم "میکائیل" تعلق گرفت.

