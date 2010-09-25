به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای برترین‌های جودو کشور روز گذشته با حضور70 جودوکار در دو وزن و در سالن آکادمی جودو برگزار شد و در نهایت دو عضو سابق تیم های ملی جوانان موفق به کسب عنوان نخست و دریافت جایزه نقدی این مسابقات شدند.

در وزن 73- کیلوگرم وحید بنا از ایلام قهرمان شد. یوسف کریمیان و محمدرضا قربان‌لو هر دو از استان ایلام در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند. وحید بنا و یوسف کریمیان که هر دو از ملی پوشان سابق تیم ملی می باشند همچنان نامشان در رنکینگ جودوکاران جهان قرار دارد. وحید بنا در رتبه 228 و یوسف کریمیان در رتبه 178 رنکینگ جهانی ایستاده‌اند.

در وزن 81- کیلوگرم امیرقاسمی نژاد مدال طلا را کسب کرد. بعد از وی علی کریمیان از ایلام و محسن عزیزپور از تهران عنوان‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. بر اساس تصمیم فدراسیون جودو به منظور تشویق و ترویج رشته ورزشی جودو در بعد همگانی و قهرمانی جوایز 700 ، 500 و 300 هزار تومانی به نفرات اول تا سوم رقابت‌ها اهدا شد.

این رقابت‌ها اواسط شهریورماه سال جاری در اوزان 60- و 66- کیلوگرم آغاز شده بود. مسابقات برترین‌های کشور هفته آینده نهم مهرماه سال جاری با برگزاری پیکارهای اوزان 90- ، 100- و 100+ کیلوگرم خاتمه می‌یابد.