حذف تمامی نمایندگان ایران در روز فینالیست شدن حلیمیان

به گزارش خبرنگار مهر ، دومین روز از هشتمین دوره رقابتهای تیراندازی با کمان قهرمانی دانشجویان جهان در شنژن چین امروز در مرحله حذفی انفرادی و فینال دو کمان ریکرو و کامپوند زنان و مردان دنبال می‌شود که صبح امروز تمامی نمایندگان ایران در بخش حذفی با قبول شکست در مراحل مختلف این جدول از دور مسابقات کنار رفتند و تنها ویدا حلیمیان با پیروزی بر تمام رقبای خود برای کسب مدال طلا و نقره مسابقه می دهد.

بدین ترتیب در کمان کامپوند زنان سیده ویدا حلیمیان در دور اول به قرعه استراحت خورد. در مرحله دوم کماندار سنگاپور را شکست داد. حلیمیان با راهیابی به جمع هشت تیرانداز برتر مسابقات در مرحله اول نماینده کره جنوبی را از پیش رو برداشت. در مرحله نیمه نهایی برابر فنلاند به پیروزی رسید و با راهیابی به فینال مدال نقره مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان را برای خود مسجل کرد. کماندار زن کشورمان در فینال برای کسب مدال طلا و نقره به مصاف نماینده کره جنوبی قهرمان جهان می رود.

حلیمیان با کسب این نشان اولین مدال جهانی رشته تیراندازی باکمان را در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان از آن خود کرده است. در همین ماده مهتاب پارسامهر در دور اول به قرعه استراحت خورد تا در دور بعد به مصاف برنده مسابقه بین کره و انسیه حاجی انزهایی برود. حاجی انزهایی در این رقابت نتیجه را به کماندار کره واگذار کرد. پارسامهر هم در برابر این کماندار شکست خورد.

در مرحله اول از بخش حذفی کمان ریکرو زنان همه نمایندگان ایران به قرعه استراحت خوردند. زهرا شمس برابر چین تایپه، ساره اسدی برابر نماینده لهستان، نجمه آبتین در مقابل کمانداری از کره جنوبی نتیجه را واگذار کردند.

در کمان ریکرو مردان علی گنجعلی و حمزه صفایی به نمایندگانی از هلند باختند، میلاد وزیری هم بعد از شکست تیرانداز سنگاپور در برابر کماندار ایتالیا مغلوب شد و موفق به راهیابی به جمع 16 تیرانداز برتر جهان نشد.

در کمان کامپوند مردان حمزه نکویی به ایرلند و امین بیابانی به کره جنوبی باختند. محمد علی کریمی در مرحله اول چین تایپه را در مسابقه تای(تیرطلایی) شکست داد اما در مرحله دوم حذفی و در بین 16 کماندار برابر نماینده السالوادور متوقف شد و از راهیابی به جمع هشت ورزشکار برتر مسابقه بازماند.

رقابت‌های فینال بخش میکس کامپوند و ریکرو و مسابقات مرحله حذفی تیمی زنان و مردان در هر دو ماده فردا برگزار می شود.

هشتمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی دانشجویان جهان با حضور 20 کشور از دوم تا چهارم مهرماه در شنژن چین برگزار می شود که تیم ایران برای اولین بار راهی این رقابت‌ها شده است.