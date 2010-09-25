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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

حمله ردنپ به همتای آرسنالی:

ونگر دیوانه شده است

ونگر دیوانه شده است

سرمربی تیم فوتبال تاتنهام می گوید فشار رقابت های لیگ برتر از "ونگر" محتاط و خاموش، یک مربی دیوانه ساخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ونگر پس از اعتراض به داور دیدار تیم های فوتبال آرسنال - ساندرلند، 8 هزار پوند جریمه شد. سرمربی آرسنال پس از اینکه در پایان وقت اضافه اعلام شده گل تساوی را دریافت کرد به مارتین اتکینسون، داور چهارم دیدار فوق، دشنام داد.

بر پایه گزارش ساکرنت، " هری ردنپ" گفت: وقتی ونگر به انگلستان آمد به خاطر می آورم که رسانه ها می گفتند او مثل پروفسوری است که فوتبال تماشا می کند. در حالی که همه مربیان دیگر بالا و پایین می پریدند و جیغ و داد می کردند، ونگر اصلا شبیه آن احمق ها نبود. ونگر فقط می نشست و مطالعه می کرد و انگار که دارد شطرنج بازی می کند. آنها در طول فصل می شد که حتی یک بازی را هم نمی باختند.

سرمربی تیم فوتبال تاتنهام در ادامه گفت: ونگر اکنون به یکی از همان دیوانگان تبدیل شده است. می دانید، در حقیقت این به خاطر فشاری است که شما زیر آن قرار دارید. او دیگر نمی نشیند. ونگر می ایستد و با همه بحث می کند و من فکر می کنم تغییر کرده است. البته من به هیچ وجه با او مسئله ای ندارم چرا که همیشه مربی خوبی بوده است. حتی گاهی وقت ها هم به دفترش در باشگاه آرسنال می روم.

کد مطلب 1157911

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