نابودی برگ سبز چای در 10 درصد باغات

علی محرر در گفتگو با مهر با اشاره به برداشت برگ سبز چای در باغات کشور گفت: از مجموع برگ سبز باغات چای 45 درصد در فصل بهار و 30 درصد در فصل تابستان برداشت شده است و تنها 25 درصد از برگ سبز چیده نشده است که حجم کمی از کل محصول را شامل می شود.

وی با بیان اینکه خشکسالی از 20 تیرماه سال جاری آغاز شده است گفت : درکل حدود10درصد از باغات چای در معرض خشکسالی قرار دارند و هر چند برخی باغات در سایه قرار دارند احتمال دارد برگ های سبز چای که تا کنون چیده نشده اند نیز در معرض خشکسالی قرار گیرند.

سرپرست سازمان چای افزود: با بیمه محصولات کشاورزی تمامی خسارات ناشی از خشکسالی به باغداران پرداخت می شود اما پرداخت خسارات هر باغ باید موردی یعنی برابربا میزان ضرری باشد که هر باغدار متحمل می شود اما هم اکنون با برآورد کلی از میزان خسارت، شرکت بیمه ای محصولات کشاورزی یک رقم کلی را به تمامی باغات پرداخت می کند.

وی تصریح کرد: در این روش پرداخت خسارت ، حق باغدارانی که بیشتر از دیگران متحمل خسارت شدند ضایع می شود.

محرر در خصوص پرداخت پول چایکاران اظهار داشت: تاکنون از 32 میلیارد تومان بدهی چایکاران 30 میلیارد تومان پرداخت شده است و 2 میلیارد تومان باقیمانده در هفته های آینده به چایکاران پرداخت می شود.

سرپرست سازمان چای با بیان اینکه پول چایکاران از محل یارانه ها پرداخت می شود گفت: برای هدفمند شدن یارانه ها در این بخش باید باغدار، کارخانجات و بازار به هم متصل شوند.

وی اعلام کرد:حذف یارانه های این بخش در طول 3 سال انجام می شود اما برخی زمان حذف یارانه ها از این بخش را 5 ساله می دانند اما به اعتقاد بنده اگر صنعت چای با روال امسال پیش برود تا 3 سال آینده می توان یارانه ها را در این بخش هدفمند ساخت.