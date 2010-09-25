اکرامی فر میهمان کنگره "شعر مقاومت بین الملل اسلامی" می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اکرامی فر دبیر علمی نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس ساعت 10 صبح فردا چهارم مهرماه از دبیرخانه نخستین کنگره "شعر مقاومت بین الملل اسلامی" بازدید می کند.

طبق برنامه ریزی های انجام شده از سوی روابط عمومی و اطلاع رسانی کنگره "شعر مفاومت بین الملل اسلامی" سلسله بازدیدهای اهالی شعر و ادب و دست اندرکاران جایزه های ادبی از دبیرخانه این کنگره و دیدار با دبیر و دیگر اعضا تدارک دیده شده است که این بازدیدها با حضور اکرامی فر شاعر و جامعه شناس آغاز می شود.

ایجاد ارتباط مستمر و رو در رو با شخصیت های ادبی برای دریافت پیشنهادها و انتقادها با هدف برپایی هرچه بهتر نخستین کنگره "شعر مقاومت بین الملل اسلامی" انگیزه اصلی شکل گیری این بازدیدها است.

بازدید محمود اکرامی فر که در حال حاضر در کنگره سراسری شعر دفاع مقدس به عنوان دبیر علمی مشغول به کار است به دلیل نزدیکی موضوعی این دو کنگره می تواند حاوی نکات مثبتی باشد.