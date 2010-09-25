جلوگیری از صادرات 300 تن کالای بی کیفیت در مرز مهران

مسعود جوادی، در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام از صدور بیش از 15 هزار تن کالای استاندارد از بازارچه مرزی مهران به کشور عراق خبر داد و اعلام کرد: پس از بازرسی و نظارت کارشناسان این اداره کل در شش ماهه اول سال جاری، این میزان کالای با کیفیت و دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد از بازارچه مرزی مهران به کشور عراق صادر شده است.

وی ادامه داد: بیشتر این محصولات کالاهایی از صنایع ساختمانی، صنایع شیمیایی و مواد غذایی بوده است .

جوادی در ادامه افزود: از ابتدای سال 89 تاکنون نیز از صدور 300 کالای بی کیفیت و فاقد پروانه استاندارد از مرز بین المللی مهران به کشور عراق جلوگیری شده است .

وی گفت: عمده کالاهای ممانعت شده صنایع ساختمانی و معدنی از جمله آجر ماشینی بوده که به دلایلی از جمله نداشتن پروانه استاندارد و عدم اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد، جمع آوری و از صدور آنها به کشور عراق ممانعت به عمل آمده است .