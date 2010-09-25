طرح توسعه فاز 14 میدان پارس جنوبی آغاز شد

صفر خلیل ارجمندی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز عملیات پالایشگاه گاز ساحلی فاز 14 میدان پارس جنوبی، گفت: هم اکنون پیمانکاران نقشه برداری و مکانیک خاک این پروژه گازی انتخاب شده اند و جذب نیروی انسانی در بخشهای مختلف پروژه همچون حوزه مدیریت مالی، کنترل پروژه، مهندسی، تامین و تدارکات و اجرا آغاز شده است.

معاون گسترش پروژه های صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه ایدرو رهبر کنسرسیوم توسعه فاز 14 پارس جنوبی است، تصریح کرد: سهم هریک از اعضای کنسرسیوم نهایی و پیش پرداخت ها نیز برای آغاز کار پرداخت شده است.

به گفته این مقام مسئول شرکتهای مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، مدیریت طرحهای صنعتی ایران، ایزوایکو، مپنا، ماشین سازی اراک، پایندان و شرکت ملی حفاری اعضای کنسرسیوم توسعه فاز 14 پارس جنوبی به رهبری ایدرو را تشکیل می‌دهند.

وی ارزش قرارداد توسعه فاز14 پارس جنوبی را پنج میلیارد و 249 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: در این فاز 44 حلقه چاه توسعه ای حفر خواهد شد و علاوه بر آن چهار سکو، دو خط لوله زیردریایی 32 اینچی، دو خط لوله 4.5 اینچی برای انتقال محلول گلایکول هر کدام به طول 135 کیلومتر و نیز یک رشته خط لوله 20 اینچ بین سکوها به طول 6 کیلومتر ساخته می‌شود.

به گفته ارجمندی با تکمیل فاز14 پارس جنوبی روزانه 72 میلیون فوت مکعب اتان، 80 هزار بشکه میعانات گازی، 2 هزار میلیون فوت مکعب گاز خام، 400 تن گوگرد، 82 تن پروپان و 52 تن در ساعت بوتان تولید خواهد شد.

به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز است که باید 4 سکو هر یک با ظرفیت تولید روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز در خلیج فارس نصب و راه اندازی شود.

قرارداد این فاز پارس جنوبی خرداد ماه امسال برای توسعه در مدت 35 ماه به مجموعه ای از پیمانکاران داخلی واگذار شده بود.