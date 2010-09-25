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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۴

ارجمندی در گفتگو با مهر :

طرح توسعه فاز 14 میدان پارس جنوبی آغاز شد

طرح توسعه فاز 14 میدان پارس جنوبی آغاز شد

معاون ایدرو از آغاز عملیات ساخت پالایشگاه گاز فاز 14 پارس جنوبی با حضور وزیر نفت خبر داد و گفت: ارزش قرارداد پروژه این فاز مشترک گازی بیش از 5.2 میلیارد دلار است.

صفر خلیل ارجمندی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز عملیات پالایشگاه گاز ساحلی فاز 14 میدان پارس جنوبی، گفت: هم اکنون پیمانکاران نقشه برداری و مکانیک خاک این پروژه گازی انتخاب شده اند و جذب نیروی انسانی در بخشهای مختلف پروژه همچون حوزه مدیریت مالی، کنترل پروژه، مهندسی، تامین و تدارکات و اجرا آغاز شده است.

معاون گسترش پروژه های صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه ایدرو رهبر کنسرسیوم توسعه فاز 14 پارس جنوبی است، تصریح کرد: سهم هریک از اعضای کنسرسیوم نهایی و پیش پرداخت ها نیز برای آغاز کار پرداخت شده است.
 
به گفته این مقام مسئول شرکتهای مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، مدیریت طرحهای صنعتی ایران، ایزوایکو، مپنا، ماشین سازی اراک، پایندان و شرکت ملی حفاری اعضای کنسرسیوم توسعه فاز 14 پارس جنوبی به رهبری ایدرو را تشکیل می‌دهند.
 
وی ارزش قرارداد توسعه فاز14 پارس جنوبی را پنج میلیارد و 249 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: در این فاز 44 حلقه چاه توسعه ای حفر خواهد شد و علاوه بر آن چهار سکو، دو خط لوله زیردریایی 32 اینچی، دو خط لوله 4.5 اینچی برای انتقال محلول گلایکول هر کدام به طول 135 کیلومتر و نیز یک رشته خط لوله 20 اینچ بین سکوها به طول 6 کیلومتر ساخته می‌شود.
 
به گفته ارجمندی با تکمیل فاز14 پارس جنوبی روزانه 72 میلیون فوت مکعب اتان، 80 هزار بشکه میعانات گازی، 2 هزار میلیون فوت مکعب گاز خام، 400 تن گوگرد، 82 تن پروپان و 52 تن در ساعت بوتان تولید خواهد شد.
 
به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز است که باید 4 سکو هر یک با ظرفیت تولید روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز در خلیج فارس نصب و راه اندازی شود.
 
قرارداد این فاز پارس جنوبی خرداد ماه امسال برای توسعه در مدت 35 ماه به مجموعه ای از پیمانکاران داخلی واگذار  شده بود.
کد مطلب 1157935

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