حسین معدنی: امیدواریم به مرحله دوم مسابقات صعود کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معدنی با اشاره به اینکه والیبال طی سه دوره حضور در مسابقات قهرمانی جهان هرگز موفق به کسب پیروزی نشده است، اظهار داشت: امید زیادی داریم که در این دوره از مسابقات بتوانیم نتایج خود را تا کسب پیروزی ارتقا داده و مرحله دوم بازیها راه یابیم.
وی ضمن با تاکید بر اینکه بازیکنان تیم ملی والیبال ایران تمرینات سختی را برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان پشت سر گذاشتهاند نسبت به چگونگی عملکرد آنها در این رقابتها ابراز امیدواری کرد.
سرمربی تیم ملی والیبال همچنین در تشریح وضعیت این تیم خاطرنشان کرد: تمریناتمان را از اول ماه مه آغاز کردیم. در جریان تمرینات در تورنمنتهای مختلفی مانند رقابتهای AVC کاپ شرکت کردیم که به آمادگی بهتر تیم کمک کرد.
معدنی همچنین در بخشی از صحبتهای خود به وضعیت رقابتهای باشگاهی ایران اشاره کرد و گفت: در ایران لیگهای حرفهای زیادی داریم. 12 - 10 بازیکن خارجی هم در تیمهای باشگاهی ما فعال هستند. در مجموع بازیکنانمان در این مسابقات آبدیده میشوند.
هفدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان از امروز شنبه با حضور 24 تیم در ایتالیا آغاز شده و تا 18 مهرماه ادامه خواهد داشت.
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