اسماعیل پناهنده در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: برای حضور پرقدرت در این رقابت‌ها باشگاه شرایط مناسبی را برای تیم هندبال بوجود آورد بطوری که اردوی تدارکاتی در کشورهای اسلوونی و ایتالیا را برپا تا با برگزاری بازی‌های تدارکاتی تیم به مرز آمادگی کامل برسد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر در اصفهان تمرینات بسیار خوبی سپری کرده و خوشبختانه تیم بدون مشکل در بیروت حضور یافته است.

پناهنده اظهار داشت: بدون شک در گروه سختی قرار داریم اما بازیکنان از لحاظ روحی و بدنی در آمادگی مطلوب به سر می‌برند و به قهرمانی در این مسابقات می‌اندیشیم و لنتظار می‌رود بازیکنان و کادر فنی از فرصت‌ها به نحو احسن استفاده تا به آنچه هدف گذاری شده دست یابیم.

‌مدیر ورزش قهرمانی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان که همراه این تیم در بیروت حضور دارد اظهار داشت: السد لبنان، نفت عراق و المدهر عربستان حریفان مرحله مقدماتی تیم سپاهان هستند که همگی با انگیزه فراوان در این دوره حضور یافته اما سپاهان با احترام مقابل حریفان به میدان می‌رویم و امیدوارم با صدرنشینی به مر حله دوم راه پیدا کنیم.

پناهنده خاطر نشان کرد:‌‌ سپاهان برای ارتقا شخصیت هندبال ایران تمام تلاش خود را در این رقابت‌ها بکار می‌بندد.