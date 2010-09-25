سرمربی مصر: انتظار زیادی از بازیکنانم ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی والیبال مصر روز شنبه ضمن بیان این مطلب یادآور شد: البته نسبت به بازیکنانم و عملکرد آنها در مسابقات دیدگاه مثبت دارم همان گونه که آنها را به اندازه پسرانم دوست دارم.

وی خاطرنشان کرد که نسبت به بازیکنان تیم ملی والیبال مصر پیش از آنکه مربی این تیم شود، شناخت داشته است.

جیاکوبه با اشاره به همگروهی تیمش با تیم‌های ایتالیا، ایران و ژاپن در مرحله مقدماتی رقابت‎های والیبال قهرمانی جهان ادامه داد: گروه مشکلی داریم اما خودمان را برای برگزاری دیدارها آماده کرده‌ایم. از اینکه در مسابقات جهانی شرکت کرده‌ایم، هیجان زده ایم.

سرمربی تیم ملی والیبال مصر در توصیف این هیجان گفت: این هیجان درست مانند هیجانی است که مردم در لحظات مهم زندگی تجربه می‌کنند. مسابقات جهانی برای ما نقطه آغاز است.

هفدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان از امروز با حضور 24 تیم در ایتالیا آغاز شده و تا 18 مهرماه ادامه خواهد داشت. تیم ملی کشورمان نخستین دیدار خود را ساعت 18:30 (به وقت تهران) مقابل مصر برگزار می‌کند.