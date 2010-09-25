  1. سیاست
  2. سایر
۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

دردیدار نماینده سنای ایتالیا؛

متکی بر توسعه روابط پارلمانی ایران و ایتالیا تاکید کرد

متکی بر توسعه روابط پارلمانی ایران و ایتالیا تاکید کرد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنای ایتالیا نقش پارلمان ها در توسعه روابط بین کشورها را مورد تاکید قرار داد و تبادل هیئت های پارلمانی بین کشورها را مهم توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی و لامبرتودینی رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای ایتالیا در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

متکی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از دیدار با لامبر تودینی به عنوان یکی از سیاستمداران برجسته ایتالیا به اهمیت روابط پارلمانی بین دو کشور اشاره و نقش پارلمان ها در توسعه روابط بین کشورها را مورد تاکید قرار داد و تبادل هیئت های پارلمانی بین کشورها را مهم توصیف کرد.

وزیر امور خارجه همچنین لامبر تودینی را در جریان آخرین تحولات پرونده هسته ای کشورمان و سطح بسیار بالای همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقایسه با سایر کشورها قرار داد.

متکی در ادامه با تاکید بر وجود دیدگاه های حقوق بشری در کشورهای مختلف بر پایه اعتقادات آنها، لزوم احترام به سایر دیدگاه ها و ارزش ها را مورد تاکید قرار داد.

وی در ادامه با تاکید بر وجود دیدگاه های حقوق بشری در کشورهای مختلف بر پایه اعتقادات آنها، لزوم احترام به سایر دیدگاه ها و ارزش ها را مورد تاکید قرار داد.

رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای ایتالیا نیز که در راس یک هیئت پارلمانی در این دیدار حضور یافته بود با اشاره به نقش پارلمان ها در توسعه روابط بین کشورها به دعوت از همتای ایرانی خود در مجلس شورای اسلامی برای سفر به ایتالیا اشاره کرد که قرار است در آینده صورت پذیرد.

لامبرتودینی همچنین در این دیدار در خصوص ظرفیت های همکاری ایران و ایتالیا در زمینه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر در افغانستان، مباحث هسته ای ایران و دیگر موضوعات منطقه ای به بحث و تبادل نظر پرداخت.

کد مطلب 1157947

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها