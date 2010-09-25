عدم پایبندی به اخلاق بزرگترین مشکل جوامع بشری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در دومین درس اخلاق خود در سال تحصیلی جاری، با بیان اینکه اخلاق دارای برکات فراوانی است و متون سه‌گانه را زیرمجموعه خود دارد، اظهار داشت: اخلاقی که در اسلام مطرح است گذشته از اینکه روابط خانوادگی، اجتماعی و سیاسی را تنظیم و کمبود قانون را ترمیم می‌کند، سه کار اساسی نیز انجام می⁯دهد که این موارد در اخلاق حقوق بشری مطرح نیست.



وی ادامه داد: اخلاقی که در اسلام مطرح است تنها این نیست که انسان مشکل دنیا را حل کند، بلکه طب اساسی، معماری اساسی و هنر و زیبایی را زیرمجموعه خود دارد.



استاد برجسته حوزه با تشریح این سه مقوله اساسی خاطرنشان کرد: اخلاق در اسلام این سه رشته را زیرمجموعه خود دارد و گذشته از اینکه مشکلات اقتصادی، سیاسی و... دنیا را برطرف می‌کند، باعث اصلاح قانون می⁯شود و هر جا قانون نقص داشته باشد، اخلاق متمم آن است.



آیت‌الله جوادی آملی مشکلات جوامع بشری را فقدان اخلاق دانست و گفت: اینکه سالانه هشت هزار پرونده به دستگاه‌های قضایی ارسال می‌شود و پول‌های سنگینی صرف زندان رفتن افراد می‌شود و به واسطه اینها عده زیادی در دستگاه قضایی وقت صرف می‌کنند، بر اثر فقدان اخلاق است.



این مرجع تقلید با یادآوری این نکته که حدود هفت میلیون مورد از این پرونده‌ها مربوط به عدم رعایت الفبای اخلاق است، تاکید کرد: همه ما می‌دانیم که فحاشی و تجاوز اعمال ناپسندی است اما بسیاری از پرونده‌های محاکم قضایی در این موضوعات تشکیل شده است که البته اینها جزو مشکلات علمی محسوب نمی‌شوند.



وی اضافه کرد: اگر اخلاق در جامعه اسلامی رعایت شود این هشت میلیون پرونده بسیار کم می‌شود و شاید به 100 یا 200 مورد در سال برسد.



آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: مشکل جامعه ما کمبود علم و قانون نیست، بلکه مشکل در عدم پایبندی به اخلاق است.

کافر در قیامت کر و کور و لال است



وی با بیان اینکه برخی انسان⁯ها به صورت مرده و بعضی⁯ها به شکل زنده وارد برزخ می⁯شوند، تصریح کرد: کافران وارد صحنه آخرت می⁯شوند ولی مرده⁯اند؛ آنها در آخرت همچون کر و کور و لال هستند و بسیاری از معارف آخرت از جمله عصمت، نبوت و امامت را درک نمی⁯کنند و فقط سوخت و سوز و آتش جهنم را می⁯بینند.



وی گفت: طبق سوره مبارکه طه، کافران به خداوند می⁯گویند چرا آنها را کور محشور کرده است؛ خداوند می⁯فرماید شما را کور محشور نکردم بلکه در دنیا مسجد و حسینیه و روحانی وجود داشت و شما ندیدید و فقط مراکز فساد و فحشا را دیدید، در آخرت هم بهشت و عصمت و معارف اهل بیت(علیهم السلام) وجود دارد و شما فقط جهنم را می⁯بینید.



آیت‌الله جوادی آملی تاکید کرد: آخرت به گونه⁯ای است که همین حقیقت دنیایی به صورت⁯های دیگر برای انسان ظاهر می⁯شود.

استاد برجسته حوزه علمیه قم، اخلاق را همانند طبی دانست که انسان را زنده می⁯کند و در همین رابطه افزودند: این طب حیات انسان را تامین می⁯کند؛ به گونه⁯ای که وقتی انسان وارد بهشت شد، معارف بهشت را به خوبی درک خواهد کرد.



استاد درس اخلاق حوزه تصریح کرد: سلامت دل را طب اخلاقی تامین می⁯کند و حیات دل را طبیب اخلاق مشخص می⁯کند. طب انسان را زنده می⁯کند و جلوی بیماری⁯ها را می⁯گیرد و اگر انسان بیمار شد بیماری⁯های او را برطرف می⁯کند.



هیچ چیزی مانند مرگ دشوار نیست



این مرجع تقلید به تشریح یکی دیگر از زیرمجموعه⁯های اخلاق اسلامی با عنوان معماری و مهندسی پرداخت و اظهار داشت: انسان مومن به بدنی نیاز دارد که در فشار قبر و دالان ورودی برزخ از پا در نیاید و نپوسد.



وی ادامه داد: در قبر الفبای دین از ما پرسیده می⁯شود ولی خیلی⁯ها هستند که در هنگام مرگ بسیاری از خوانده⁯ها از یادشان می⁯رود.



آیت‌الله جوادی آملی اظهار داشت: الان در دنیا از آنهایی که مسلمان شناسنامه⁯ای هستند، ولو اهل نماز نباشند سئوال شود که دین شما چیست، می⁯گویند اسلام؛ و اگر از آنها پرسیده شود پیامبر شما کیست، می⁯گویند حضرت رسول(ص)، اما به خاطر اینکه این حقایق به خوبی در وجود آنها درک نشده است، با فشار قبر از یادشان می⁯رود.



وی با اشاره به این نکته که سئوالاتی که در قبر از انسان پرسیده می⁯شود بسیار آسان است، تصریح کرد: مرگ همانند بیماری⁯های سل و سرطان نیست که حادثه⁯ای تحمل پذیر باشد، بلکه هیچ چیزی مانند مرگ دشوار نیست و اگر کسی معماری و قلب قوی نداشته باشد، در فشار قبر می⁯گوید هر چه خواندم از یادم رفت.



وی تاکید کرد: برخی⁯ها بعد از 70 الی 80 سال زندگی، تازه به یادشان می⁯آید که پیامبر ما کسی است که قرآن کریم بر او نازل شده است. اگر با بدنسازی قوی عقلی، بدن درون را نسازیم همه خاطرات و اندوخته⁯هایمان با فشار قبر از یادمان می⁯رود.



زیبایی دنیوی فخر نیست



آیت‌الله جوادی آملی بعد دیگری از زیرمجموعه اخلاق اسلامی را زیبایی و هنر دانست و با تشریح این موضوع گفت: همه ما می⁯خواهیم در قیامت زیبا محشور شویم اما زیبایی و غیرزیبایی دنیایی که رنگ پوست باشد نه دست خود ماست و نه ملاک و فخر است، ولی در قیامت هم دست ماست و هم افتخاری برای ما می⁯باشد.



وی تصریح کرد: ممکن است موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی در رنگ پوست انسان تاثیر داشته باشد اما این نوع زیبایی در روز قیامت افتخاری برای انسان محسوب نمی⁯شود. این است که به ما گفتند در هنگام شستن صورت(در حال وضوگرفتن) بگوئیم خدایا یک عده که سیه روی محشور می⁯شوند ما را سفیدروی محشور کن.



آیت‌الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کلام 232 حضرت امیرالمومنین علیه السلام اظهار داشت: عبدالله بن زمعه عضو خانواده⁯ای بود که اکثریت آنها کافر بودند و در جنگ بدر به قتل رسیده⁯اند. خود ایشان شیعه امیرالمومنین علیه السلام بود و بعد از اینکه وجود مبارک امام علی علیه السلام به مقام خلافت رسیدند او به حضور امام رفت و درخواست مالی کرد.



استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: حضرت امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ درخواست عبدالله بن زمعه فرمودند: (ان هذا المال لیس لی و لا لک، و انما هو فی‌ء للمسلمین، و جلب أسیافهم) این اموال مسلمین که در بیت المال جمع شده⁯اند نه مال من است که به تو هبه کنم و نه مال توست که طلب می⁯کنی. این مال متعلق به امت اسلامی است و بخشی از آنها غنمائم جنگی است و متعلق به کسانی است که در جبهه⁯ها با شمشیرهایشان به دست آورده⁯اند. (فان شرکتهم فی حربهم، کان لک مثل حظهم، و الا فجناة أیدیهم، لا تکون لغیر أفواههم). اگر تو هم به جبهه می⁯رفتی و فتوحاتی کسب می⁯کردی، مانند آنها سهمی از این غنائم می⁯داشتی وگرنه دستچین هر کسی مال خود اوست و به دهن دیگری نمی⁯رسد.



علم را با جان خود گره بزنیم



وی خاطرنشان کرد: برای اینکه بحث⁯های اخلاقی برای ما کارساز باشد باید همزمان با کسب علم کار دیگری انجام دهیم و با یک دست مسائل را بفهمیم و با دست دیگر آنها را با جان خود گره بزنیم تا به عالم با عمل تبدیل شویم.



آیت‌الله جوادی آملی، گره زدن موضوع و محمول را وظیفه حوزه و دانشگاه دانست و تصریح کرد: اگر برای فعالان حوزه و دانشگاه به صورت محققانه و عالمانه ثابت شد که موضوع محمول است، بین موضوع و محمول گره می⁯زنند که این عمل را عقد می⁯گویند.



استاد برجسته حوزه علمیه با یادآوری این نکته که اگر محصول علمی با جان گره نخورد، ما متخلق و عالم با عمل نمی⁯شویم، اظهار داشت: ما برای اینکه به عالم با عمل تبدیل شویم و محصول کار ما روش شود باید برنامه⁯های حوزه و دانشگاه را که نوعی عقد است با عقیده که گره زدن جامعه است جمع و هماهنگ کنیم.



وی در بیان دیگری تاکید کرد: هیچ چاره⁯ای برای اخلاق اسلامی نداریم، الا آنچه را که در دانشگاه و حوزه فهمیدیم را با جانمان گره بزنیم و اگر این طور شد، دیگر نه به بیراهه می⁯رویم و نه راه کسی را می⁯بندیم.



اخلاق دارای چهار فایده است



این مرجع تقلید با بیان اینکه اخلاق دارای چهار فایده است، اصلاح دنیا را یکی از مهم⁯ترین این فواید دانست و گفت: خیلی⁯ها فکر می⁯کنند که مرگ پایان خط است اما انبیا و اولیای الهی آمدند و گفتند که مرگ اول خط است و اگر کسی مرگ را نفهمد دنیا برای او فانی است.



آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: دنیا نسبت به ابدیت قابل قیاس نیست و در تعلمیات دینی ما آمده است که انسان مرگ را می⁯میراند نه با مرگ بمیرد؛ انسان با مرگ از پوست در می⁯آید، نه اینکه بپوسد.



وی تشریح سه فایده دیگر اخلاق اسلامی را مربوط به اصلاح آخرت دانست و تاکید کرد که در جلسات آینده این فواید را بیان خواهد نمود.

