نمایش آثار شادی قدیریان و بهنام کامرانی در نگارخانه طراحان آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی عکس و مجسمه با آثاری از شادی قدیریان، بهنام کامرانی، شادی پرند، بهرنگ صمدزادگان، مهروا آروین، امیرعلی بشیری، حمیدرضا کرمی و ساره قمی از جمعه، دوم مهر به مدت یک هفته در نگارخانه طراحان آزاد واقع در خیابان فاطمی، میدان گلها، میدان سلماس، شماره 5 برگزار شده است.

موسسه صبا

همچنین سومین جشنواره بین‌المللی نقاشی کودک جهان اسلام با موضوع "من و خدا و آروزهای من" از 25 مهر در مجموعه فرهنگی هنری صبا افتتاح می‌شود.

در این دوره کودکانی از 15 کشور جهان از جمله سوریه، بنگلادش، صربستان، آلمان، برونئی، آسیای میانه، کویت و..شرکت کرده‌اند.از بین 8500 اثر 550 اثر به جشنواره راه یافته است که از 40 اثر در قالب لوح سیمین و زرین قدردانی و کتاب جشنواره با عنوان "ترمه" مشتمل بر 550 اثر داخلی و خارجی رونمایی می‌شود.این جشنواره به همت موسسه فرهنگی هنری مکعب هنر، کمیسیون ملی یونسکو، کمیسیون ملی آیسسکو، وزارت امور خارجه و فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

هفت ثمر

مجسمه‌های گلاره مظفری از جمعه، دوم مهر در نگارخانه ماه مهر به نشانی خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره هشتم به نمایش گذاشته شد.

فرهنگسرای گلستان

30 نقاشی از آثار شعیب کاشانی نیز به شیوه سورئالیسم و اکسپرسیونیسم از امروز، سوم مهر در فرهنگسرای گلستان به نمایش گذاشته می‌شود.علاقه‌مندان برای بازدید از این آثار می‌توانند تا 11 مهر به فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند.