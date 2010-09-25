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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

مقرپاپ از متهم به پولشویی بانک واتیکان حمایت کرد

مقرپاپ از متهم به پولشویی بانک واتیکان حمایت کرد

واتیکان از رئیس و مدیر اجرایی بانک واتیکان که به اتهام پولشویی تحت بازجویی پلیس قرار گرفتند دفاع و اعلام کرد که این پرونده سوء تفاهم درباره دو انتقال وجه مشکوک بوده است و واتیکان با مقامات بین‌المللی و ایتالیایی همکاری کامل دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان نامه ای به فاینشنال تایمز ارسال و علاوه بر حمایت واتیکان تصریح کرده باید از اشاعه اطلاعات نادرست پرهیز کرد.

پلیس ایتالیا مبلغ 23 میلیون یورو از یک حساب بانکی در بانک کریدیتو آرتگینو ضبط کرده و این دو مدیر را به اتهام پولشویی تحت بازجویی قرار داده است.

لومباردی اظهار داشت که اتروه گوتی تدسکی سخت کار کرد تا نسبت به فعالیتهای بانک واتیکان و انطباق آن با هنجارها و روشهایی که موجب می شود مقر پاپ در فهرست سفید قرار گیرد اطمینان حاصل کند.

فهرست سفید به سازمانهای ضد پولشویی اطلاق می شود.

وی افزود که مقر پاپ اعتماد کامل خود را نسبت به تدسکی تصریح کرده است.

یک سال پیش پس از فعالیت در بانک اسپانیایی بانکو استاندر به عنون رئیس ایتالیایی عملیات به عنوان رئیس بانک واتیکان انتخاب شد. وی عضو گروه اوپیوس دی به عنوان یک گروه دینی محافظه کار است و اغلب درباره ضرورت اخلاق در اقتصاد صحبت می کند.

رئیس بانک واتیکان در مصاحبه ماه ژوئیه خود با روزنامه لوسترواتوره رومانو واتیکان گفته بود نشان دادن اینکه اخلاق کاربردی به افزایش ثروت منتهی می شود کار دشواری نیست.

کد مطلب 1157963

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