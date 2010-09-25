به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور کلیه پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی که اسامی آنان در سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org اعلام شده، باید منحصراً در یکی از روزهای شنبه 3 مهرماه و یکشنبه 4 مهرماه با همراه داشتن مدارک برای ثبت ‌نام به دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ذیریط مراجعه کنند.

آن دسته از داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت هر یک از کدرشته محل‌های تحصیلی دارای شرایط خاص موسسات قرارگرفته است، لازم است براساس برنامه زمانی مربوط و همراه داشتن مدارک مورد نیاز به نشانی های مورد نظر برای انجام مراحل مختلف گزینش مراجعه کنند این دسته از داوطلبان باید در روزهای 3 تا 7 مهرماه برای ثبت نام اقدام کنند.

پذیرفته شدگان‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ دوره‌ روزانه‌ این آزمون‌ خواه‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ ذیربط ثبت‌ نام کنند یا نه حتی‌ با دادن‌ انصراف‌ قطعی‌ از تحصیل‌ مجاز به‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ کاردانی‌ به‌ کارشناسی‌ناپیوسته‌ سال 1390 نیستند.

سازمان سنجش همچنین اعلام کرد: پذیرفته شدگان‌ دوره‌های‌ روزانه‌ و نوبت دوم (شبانه‌) هریک‌ از رشته‌های‌ تحصیلی‌ ذیربط که‌ اسامی‌ آنان‌ در سایت این‌ سازمان ‌منتشر شده‌، در صورتی‌ که‌ در ردیف‌ پذیرفتگان‌ نهایی‌ آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1389 (که نتایج نهائی پذیرفتگان در دهه دوم شهریورماه از طریق سایت این سازمان اعلام شد.) نیز بوده باشند، می‌توانند از دو رشته‌ قبولی‌ اعلام‌ شده‌ یکی‌ را به‌ دلخواه‌ انتخاب‌ و براساس‌ ضوابط مربوط در آن‌ رشته‌ ثبت‌‌نام‌ کرده و به ‌تحصیل‌ ادامه دهند بدیهی‌ است‌ در این‌ صورت‌ قبولی‌ آنان‌ در رشته‌ دیگر "کان‌ لم‌ یکن‌" تلقی‌ خواهد شد.

کلیه‌ پذیرفته شدگان‌ ملزم‌ هستند در تاریخهای ‌تعیین ‌شده ‌برای ثبت‌نام ‌به‌ موسسه آموزش‌ عالی‌ ذیربط مراجعه کنند بدیهی‌ است‌ عدم ‌ثبت‌نام ‌در تاریخهای ‌مقرر به ‌‌منزله ‌انصراف‌ از رشته ‌مربوط تلقی‌ شده‌ و قبولی‌ آنان‌ "کان‌لم‌یکن" تلقی‌ می‌ شود.

واحد اطلاعات‌ و پاسخگویی‌ به‌ سئوالات‌ در رابطه‌ با اعلان‌ نتایج‌ از این‌ تاریخ‌ تا 4 مهرماه همه روزه‌ بجز ‌ایام تعطیل صبحها از ساعت 8 تا 12 و بعداز‌ظهر از ساعت 13 تا 16 آماده‌ پاسخگویی‌ است.