جشنواره دفاع مقدس انگیزه مطلوبی برای تولید فیلم جنگی است

مرتضی مطوری در حاشیه نمایشگاه بین المللی فیلم دفاع مقدس در اهواز به خبرنگار مهر در اهواز گفت: بدون شک هر جشنواره ای بهانه ای برای تولید است ولی اگر این بهانه هم نباشد برای فیلمسازی که قرار است در این وادی کار کند باز هم انگیزه و حس تولید اینگونه فیلم وجود دارد.

مطوری با بیان اینکه برپایی جشنواره های با این مضمون می تواند یادآور خاطرات هشت ساله جنگ باشند، افزود: فیلمسازی که ایمان و حس و انگیزه داشته باشد بدون جشنواره هم به کار تولید فیلم دفاع مقدس می پردازد اما جشنواره محرک و انگیزه فرعی خوبی است.

وی با انتقاد از وقفه ایجاد شده در برپایی جشنواره فیلم مقاومت گفت: تعطیلی موضوع به این مهمی تعجب آور است و با توجه به اینکه سوژه و موضوعات فراوانی در زمینه دفاع مقدس در کشور و استان وجود دارد که هنوز به تصویر نکشیده شده اند، در این راستا کم کاری صورت گرفته است.

پیشتازی خوزستان در تولید مستند دفاع مقدس

مطوری به پیشتاز بودن استان خوزستان در زمینه تولید مستند دفاع مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: در این استان قابلیت فراوانی برای تولید فیلم دفاع مقدس وجود دارد و مستندسازان خوزستانی با استعداد بالقوه همیشه در تمام عرصه ها مطرح هستند.

وی با بیان اینکه به طور کلی از هنرمندان و فیلمسازان حمایت مطلوبی صورت نگرفته است، ادامه داد: هنرمند و فیلمساز نباید دغدغه مسائل مالی داشته باشد بلکه هر آنچه به فکر و ذهنش بیاید باید پیاده کند بنابراین حمایت از هنرمندان در تمام عرصه ها ضروری است.

این مستند ساز خوزستانی با تاکید بر این که نقد بر خود فیلمساز هم وارد است، گفت: راه نجات تولیدات ما به روز شدن است و باید آثاری تولید شود که بتواند به دل مخاطب و به ویژه نسل جوان بنشیند.

مطوری تصریح کرد: باید افکار به روزتر و ایده های جدید به صورت درست به تصویر درآید و هنرمند باید بتواند چیزهایی کشف کند که دیگران نبینند و بی شک در این صورت است که مردم لذت خودشان را می برند.

وی اذعان داشت: مشکل ما این است که به روز نبوده ایم و با وجود تعدد موضوع و سوژه مشکل چگونگی برخورد کردن و بیان شدن را داشته ایم که در این راستا باید سعی شود موضوعات به روز و مناسب با نیاز مخاطب تولید شود.

وی برپایی جشنواره را ضروری دانست و اظهار داشت: علاوه بر نمایش آثار، جلسات نقد و بررسی و همچنین کارگاهای آموزشی این جشنواره بسیار مطلوب و تاثیر گذار است.

مطوری یادآور شد: در انتخاب آثار در بخش مستند بد عمل نشده و سختگیری شده اما در بخش فیلمهای بلند سینمایی با توجه به محدودیت آثار این سختگیری کمتر دیده شده و انتخاب فیلمها در حد مطلوبی نبوده است.

مستند "تا همیشه" از آثار این هنرمند خوزستانی با موضوع دفاع مقدس در یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت برای اکران انتخاب شده است.

یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت همزمان با هشت استان کشور از 30 شهریورماه به مدت یک هفته در خوزستان برگزار می شود.

این جشنواره همزمان در سه شهر (اهواز، آبادان و دزفول) برگزار می شود و بخش عمده این جشنواره در خوزستان است و فیلمهای با مضمون انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در این جشنواره به نمایش در می آید.

این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی آثار برتر سینمایی تولید شده از سال 84 تاکنون با موضوعات محوری از جمله مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می شود.