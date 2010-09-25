به گزارش خبرنگار مهر، صفر علی جمال لیوانی در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود شبکه ای به وسعت یکهزار و 157 کیلومتر در استانهای حاشیه دریای خزر، گفت: در حال حاضر تعداد 5 تاسیسات تقویت فشار گاز قلعه جیق، نکا، نور، رامسر و رشت برای افزایش پایداری گاز در استانهای گیلان، مازندران و گلستان در مدار بهره برداری قرار دارند.

مدیر منطقه 9 شرکت انتقال گاز با تاکید بر اینکه هم اکنون ظرفیت انتقال ماهانه 1.3 تا 1.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در استانهای حاشیه دریای خزر وجود دارد، تصریح کرد: این ظرفیت در پیک مصرف تا 1.5 برابر قابل افزایش خواهد بود.

وی از دو طرفه کردن انتقال گاز در برخی از تاسیسات تقویت فشار گاز همچون نور و رامسر برای انتقال بهنیه گاز میان استانهای کشور خبر داد و یادآور شد: هم اکنون تاسیسات تقویت فشار در این سه استان متناسب با گاز وارداتی ترکمنستان طراحی و ساخته شده اند.

این مقام مسئول با اشاره به فعالیت همزمان 10 خط لوله فشار قوی انتقال گاز طبیعی در سطح شبکه گاز استانهای حاشیه دریای خزر، بیان کرد: در این استانها سه مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز نیز وجود دارند.

بی نیازی ایران از واردات گاز ترکمنستان

به گزارش مهر، لیوانی با یادآوری ساخت خط لوله 42 اینچ گاز دشت شاد، تاکید کرد: با ساخت این خط لوله در صورت توقف جریان گاز وارداتی امکان تامین پایدار گاز استانهای شمالی کشور وجود دارد.

مدیر منطقه 9 شرکت انتقال گاز با اشاره به امکان خودکفایی از واردات گاز طبیعی از ترکمنستان در شرایط اضطراری، تبیین کرد: هم اکنون ظرفیتی برای انتقال روزانه 30 تا 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سطح استانهای شمالی کشور به وجود آمده است.

وی از گازرسانی به سه نیروگاه شهید رجایی، رشت و لوشان خبر داد و گفت: در مجموع به این نیروگاهها امکان انتقال روزانه 27 میلیون متر مکعب گاز طبیعی وجود دارد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه برای انتقال پایدار و مطمئن گاز طبیعی به صورت دوره ای پیگ رانی هوشمند و تمیز کننده خطوط انتقال گاز طبیعی انجاام می شود، اظهار داشت: تاکنون پیگ رانی هوشمند بخشی از خط لوله گاز آستارا- رشت انجام شده است و پیش بینی می کنیم 160 کیلومتر از باقی مانده خط لوله گاز تا مهر ماه امسال آغاز شود.

لیوانی درباره تامین قطعات یدکی و تجهیزات جانبی کمپرسور تاسیسات تقویت فشار گاز، توضیح داد: تاکنون هیچ گونه مشکلی در تامین تجهزیات از خارج کشور به وجود نیامده است.

به گفته مدیر منطقه 9 شرکت انتقال گاز ایران حتی تاکنون برای بومی سازی برخی از تجهیزات با مشارکت سازندگان داخلی اقداماتی برای شبیه سازی انجام شده است.

وی یکی از مشکلات پیش روی برای انتقال گاز در استانهای شمال کشور را حفظ و صیانت از حریم خطوط لوله گاز عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس قانون حریم ایمنی خطوط انتقال گاز حدود 200 تا 250 متر است که تاکنون اقدامات متعددی برای حفظ این حریم انجام شده است.

لیوانی در پایان با اشاره به تغییر کلاس برای از خطوط انتقال گاز برای افزایش محدوده حریم آنها، خاطر نشان کرد: در سفرهای استانی دولت اعتباراتی برای افزایش حریم خطوط لوله گاز در سه استان حاشیه دریای خزر در نظر گرفته شده است.