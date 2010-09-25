به گزارش خبرگزاری مهر، ظاهرا روباتها قصد دارند تا 30 یا 40 سال آینده تمامی زندگی انسان را حتی قسمتهایی که به سرگرمی یا سلامتی ارتباط دارند را به اشغال خود درآورند و حتی خیال چشم پوشی از ورزش پرطرفدار فوتبال را نیز ندارند.

"کلود ساموت" یکی از اساتید مهندسی و علوم رایانه ای در دانشگاه نیو ساوث ولز در استرالیا می گوید به زودی حضور روباتهای کاملا خودکار برای مقابله با ستاره های آینده فوتبال امکانپذیر خواهد شد.

به گفته وی در حال حاضر روباتها در کنترل و دریبل زدن توپ با مشکلاتی مواجهند اما به طور قطع روزی قادر خواهند بود مهارتهایی مشابه توانمندی های خیره کننده لیونل مسی را در میدانهای بازی به نمایش بگذارند.

به گفته وی در سال 1968 جان مک کارتنی و دونالد میشیه با دیوید لووی، قهرمان شطرنج اسکاتلندی شرط بستند که تا 10 سال دیگر برنامه ای رایانه ای قادر خواهد بود وی را شکست دهد. با اینکه این عملی شدن شرط کمی بیشتر از 10 سال، یعنی در حدود 30 سال به درازا کشید اما به تدریج ساخت چنین برنامه هایی آغاز شد.

حال روبو کاپ در نظر دارد تا سال 2050 تیمی متشکل از روباتهای شبه انسانی تمام خودکار را با توانایی مقابله با تیمی از ستارگان فوتبال جهان انسانها به دنیا معرفی کند.

برای عملی شدن چنین هدفی روباتها باید به تدریج توانایی احساس کردن و حرکت کردن در محیطی کاملا بی ساختار را به دست آورند که این توانایی ها نیازمند پیشرفتهایی بزرگ در درک، تصمیم گیری، آموختن و رفتار همکاری است.

بر اساس گزارش تلگراف، همچنین فراموش نکنید که روباتها از ترکیبی از سخت افزارها و نرم افزارها هستند که باید در زمینه حسگرها، فعال سازها، مخازن انرژی و مواد سازنده نیز پیشرفتهای قابل توجهی داشته باشند.