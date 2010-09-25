به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی جودو بامداد امروز شنبه به وقت تهران در آلماتی آغاز شد که آرش میراسماعیلی نماینده وزن 60-کیلوگرم کشورمان پس از دو سال دوری از تاتامی رقابتهای بین المللی موفق به شکست تمامی رقبای خود شد به دیدار نهایی راه پیدا کرد.

تیم ملی جودو ایران در رده سنی بزرگسالان پس از مدال برنز احسان رجبی در رقابتهای قهرمانی آسیا که 14 ماه قبل برگزار شده بود، در هیچ میدان رسمی به مدال دست پیدا نکرده بود.

سایت رسمی فدراسیون جهانی که رقابتهای معتبر را به صورت آن لاین تحت پوشش خبری قرارمی داد تاکنون از رقابتهای قزاقستان هیچ خبری منتشر نکرده است. فدراسیون جودو کشورمان نیز به استناد سخنان مسئول روابط عمومی هیچ خبری از تیم اعزامی ندارد.

اما تلاش های خبرنگار مهر برای کسب خبر از این مسابقات به حضور میراسماعیلی در بازی نهایی منتهی شد. میراسماعیلی در وزن 66- کیلوگرم دور اول را استراحت داشت و سپس جودوکارانی از روسیه، مغولستان و اوکراین را شکست داده و راهی بازی پایانی شد. وی برای کسب مدال طلا باید با برنده جودوکاران قزاقستان و کره جنوبی پیکار کند.

امروز همچنین در وزن 60- قنبرعلی قنبر و 73- کیلوگرم ذکریا مرادی نمایندگان کشورمان باید رقابتهای خود را برگزار کنند که از نتایج آن هیچ خبری منتشر نشده است.

این رقابتها فردا با برگزاری رقابتهای اوزان 81- ، 90- ، 100- و 100+ کیلوگرم به پایان خواهد رسید.