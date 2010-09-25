سازمان بین المللی مهاجرت آموزش روزنامه نگاری برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این دوره آشنا کردن روزنامه نگاران ایرانی با چالشها و منافع "مهاجرت و توسعه" است تا آنها نیز به سهم خویش به آحاد مردم در آشنایی با مزایای مهاجرت کمک کنند.



این دوره بر نقش مهم رسانه ها در آشنایی با توسعه و مهاجرت از طریق انتقال حجم انبوهی از اطلاعات جهت ارتقاء آگاهی روزنامه نگاران تاکید می کند.



سال 2004 دولت جمهوری اسلامی ایران با سازمان بین المللی مهاجرت یادداشت تفاهمی امضا کرد که به واسطه آن این سازمان دروه های تخصصی مطالعات مهاجرت و پناهندگی را به منظور بیشتر آشنا کردن مقامات مسئول و سیاست گذاران در زمینه مهاجرت ترتیب دهد که تاکید اصلی در این نشستها بر موضوعاتی چون توسعه و مدیریت مهاجرت است.



مطالب آموزشی که در این دوره به حضار ارائه می شود بر اساس کتاب " اساس مدیریت مهاجرت" تدوین شده است و به زبان فارسی و انگلیسی در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. این دوره آموزشی که تحت حمایت مالی دولت استرالیا و توسط سازمان بین المللی مهاجرت با همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.