جانباز شیمیایی حمیدرضا محمدی به خیل شهدا پیوست

محمد رضا محمدی برادر شهید حمیدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه مراسم ختم این شهید فردا از ساعت 15 تا 17 در مسجد علی ابن موسی الرضا(ع) واقع در خیابان 17 شهریور- خیابان سقا باشی برگزار می شود گفت: شهید حمید رضا محمدی چهار سال از بهترین لحظات عمر خود را صرف دفاع از کشور در لشگر 10 و 27 محمد رسول الله کرد.
وی افزود: طی این سالها شهادت علیرضا (برادرش) در فکه نتوانست حضور حمید رضا را در جبهه ها کمرنگ کند.
این برادر شهید اظهار داشت: حمیدرضا نمی دانست قربانی سلاحهای شیمیایی شده است و پس از 20 سال عوارض گاز خردل در بدنش پدیدار شد تا حدی که سرفه ها امانش را گرفته بود و پزشکان گفتند باید برای همیشه از دستگاه اکسیژن ساز استفاده کند.
وی گفت: شهید حمید رضا محمدی دارای همسر و دو فرزند بنامهای علی و زهرا بود که در دوسال اخیر بیشتر لحظاتش را روی تخت بیمارستان می گذراند.
هر چند که هنوز درصد مصدومیت و جانبازی شهید حمیدرضا محمدی در بنیاد شهید مشخص نشده است ولی این شهید روز گذشته در قطعه 55 بهشت زهرای تهران (قطعه صالحین ویژه جانبازان دوران دفاع مقدس) در کنار دیگر همراهانش به خیل شهدا پیوست.
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