بررسی روابط ایران با سوریه، آفریقای جنوبی و موریتانی در دیدار متکی با همتایان

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در دیداری کوتاه با ولید معلم وزیر خارجه سوریه آخرین روند تحولات روابط دوجانبه و برنامه های طراحی شده از سوی دو کشور و توافقات دکتر احمدی نژاد و بشار اسد در سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به سوریه را مورد بحث و گفتگو قرار داد و راه های پیشبرد روابط و اهداف منطقه ای دو کشور مورد رایزنی قرار گرفت.

همچنین وزیر امور خارجه ایران در دیدار با وزیر خارجه آفریقای جنوبی برگزاری موفق جام جهانی فوتبال در این کشور را تبریک گفت.

در این ملاقات راه های گسترش روابط با بهره گیری از ظرفیت های بزرگ موجود در دو کشور مورد بحث قرار گرفت و طراحی لازم جهت فعال سازی ارتباط مستمر وزرای امور خارجه دو کشور مورد توافق قرار گرفت.

اعزام هیئت و ارزیابی زمینه های توسعه همکاری از توافقات صورت گرفته در چارچوب این دیدار است.

در دیدار متکی و خانم مینت موکناس وزیر خارجه موریتانی نیز آخرین تحولات روابط دو کشور به ویژه موضوعات همکاری های اقتصادی مورد بحث قرار گرفت.

صدور خدمات فنی و مهندسی به موریتانی از دیگر محورهای قابل توجه در این مذاکرات بود.