والیبال پایتخت والیبال ایران به زمین نشست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، انصراف تیم والیبال نشسته گنبد کاووس از رقابتهای لیگ برتر کشور در حالی است که گنبد کاووس به پایتخت والیبال ایران شهره است.

حضور تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس در رده های برتر مسابقات لیگ برتر نشان از قابلیتهای بالای این منطقه در این رشته ورزشی است.

پس از انصراف تیم والیبال جیحون اگزوز آق قلا از ادامه مسابقات کشوری، این بار نوبت به تیم والیبال نشسته گنبد رسید تا از گردونه مسابقات خارج شود.

هر چند تیم والیبال جیحون اگزوز آق قلا از این پس با نام جدید هیئت والیبال آق قلا در مسابقات لیگ شرکت می کند، ولی روند انصراف تیمهای گلستان از لیگهای کشوری به سریال دنباله دار مبدل شده است.

آشوری دبیر هیئت والیبال نشسته گنبد کاووس، نداشتن حام و اسپانسر را دلیل انصرف این تیم از ادامه مسابقات لیگ برتر کشور عنوان کرد.

عکس تزئینی است

انصراف تیم والیبال نشسته گنبد کاووس از مسابقات لیگ برتر درحالی است که این تیم، سال گذشته در مسابقات لیگ برتر عنوان سوم را کسب کرد.

نبود شرکتهای بزرگ و صنعتی نبودن گلستان موجب شد تا حمایت از تیمهای ورزشی در مسابقات با مشکلات عدیده ای روبرو شود و انگیزه برای فعالیت در حوزه ورزش کمرنگ تر شود.

پیشینه انصراف تیمهای گلستان از مسابقات

تیم بسکتبال شهرداری گرگان در مسابقات لیگ برتر دو سال قبل به رغم آنکه جزء هشت تیم برتر بود به دلیل مسائل مالی از ادامه رقابتها انصراف داد.

همچنین در سال جاری براساس اعلام مدیرعامل تیم جیحون اگزوز آق قلا، عدم حمایت همه جانبه مسئولان استانی و شهرستانی موجب انصراف این تیم از لیگ دسته اول والیبال کشور شده است.



مشکلات نبود اسپانسر، ضعف در حمایت از تیمهای ورزشی موجب شد تا ورزشکاران مستعد این استان به دیگر مناطق و استانهای دیگر مهاجرت کنند و بازیکنان این مناطق از سوی تیمهای بزرگ و پولدار دیگر استانها بلعیده شوند.

مشکلات تیمهای گلستان در جذب اسپانسر درحالیست که مدیران تربیت بدنی این استان اعلام می کنند: در حال حاضر 60 درصد تیمهای استان با حمایت مسئولان اسپانسر دارند.

قربانعلی پاشا افزود: در حال حاضر بیش از 66 تیم ورزشی استان در لیگهای کشوری اعم از برتر، دسته یک و دو شرکت دارند.

74 هزار ورزشکار سازمان یافته در گلستان وجود دارد.