رهبران ادیان مختلف از ساخت مسجد تنسی آمریکا حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز چنل 5، رهبران ادیان از سنتهای دینی مختلف به یکی از مساجد مرکز تنسی به صرف صبحانه دعوت شدند تا با همسایگان مسلمان خود در این وعده غذایی سهیم باشند.

پس از این مراسم مسلمانان و رهبران حاضر در این مسجد به اتفاق به سمت محلی رفتند که برای ساخت مسجد و مرکز اسلامی درنظر گرفته شده بود. زمین این مسجد مدتی پیش، از سوی افراد متصب و افراط گرا به آتش کشیده شد.

حمایت از ساخت این مسجد و مرکز اسلامی میان ساکنان شهر تنسی درحال افزایش است. اوایل ماه جاری میلادی دادخواستی برای توقف ساخت این مسجد به دادگاه ارائه و مخالفان ادعاهای واهی را درباره نسبت اسلام و تروریسم مطرح کردند.

عده‌ای از این مخالفان عدم تساهل دینی را تکذیب کرده و اظهار داشتند نگرانی اصلی آنها مسائلی چون ترافیک و برخی موارد زیست محیطی است و این مخالفت هیچ ارتباطی به مسائل دینی ندارد.

از زمانی که کمیسیون طراحی شهری راثفورد تنسی در ماه می با طرحهای ساخت این مسجد موافقت کرده، این موضوع مناقشه برانگیز شده است.