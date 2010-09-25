الهلال؛ باشگاه قرن آسیا و تیمی با 50 عنوان قهرمانی در 53 سال فعالیت

به گزارش خبرنگار مهر، در عربستان تیمی به شهرت "الهلال" نیست. این تیم در شبه جزیره عربستان به موج آبی شهرت دارد. آن را پرطرفدارترین تیم ریاض می خوانند که به افتخارش در هر مسابقهای که در ورزشگاه ملک فهد برگزار میکند، ورزشگاه آبی آبی می شود. الهلال بعد از استقلال پرتماشاگرترین تیم حاضر در لیگ قهرمانان است که نشان از اهمیت این تیم در فوتبال شبه جزیره دارد.
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که با از پیش رو برداشتن حریفانی چون بنیادکار ازبکستان، الاتحاد عربستان، الوحده امارات، مس کرمان و پوهانگ استیلرز کره جنوبی به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کرده است روز چهارشنبه 14 مهرماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف الهلال میرود.
الهلال با مربیگری "اریک گرتس" بلژیکی که سابقه مربیگری تیمهای المپیک مارسی، گالاتاسرای ترکیه، ولفسبورگ آلمان، پی اس وی آیندهوون هلند و بروژ بلژیک را در کارنامه دارد، برای راهیابی به فینال لیگ قهرمانان آسیا توانسته تیمهایی چون السد قطر، الاهلی امارات، مس کرمان، بنیادکار ازبکستان و الغرافه قطر را مغلوب کند.
الهلال القاب بسیاری دارد که از آن جمله می توان به "رئیس"، "باشگاه قرن آسیا" و "موج آبی" اشاره کرد. فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال از الهلال به عنوان باشگاه قرن آسیا یاد کرده است. این باشگاه که در حال حاضر تحت ریاست عبدالرحمن بن مسعد قرار دارد، در سال 1957 تاسیس شده است. باشگاه الهلال در ابتدا تحت عنوان باشگاه المپیک فعالیت خود را آغاز کرد اما یک سال بعد به الهلال تغییر نام داد.
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