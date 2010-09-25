الهلال؛ باشگاه قرن آسیا و تیمی با 50 عنوان قهرمانی در 53 سال فعالیت

به گزارش خبرنگار مهر، در عربستان تیمی به شهرت "الهلال" نیست. این تیم در شبه جزیره عربستان به موج آبی شهرت دارد. آن را پرطرفدارترین تیم ریاض می خوانند که به افتخارش در هر مسابقه‌ای که در ورزشگاه ملک فهد برگزار می‌کند، ورزشگاه آبی آبی می شود. الهلال بعد از استقلال پرتماشاگرترین تیم حاضر در لیگ قهرمانان است که نشان از اهمیت این تیم در فوتبال شبه جزیره دارد.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که با از پیش رو برداشتن حریفانی چون بنیادکار ازبکستان، الاتحاد عربستان، الوحده امارات، مس کرمان و پوهانگ استیلرز کره جنوبی به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کرده است روز چهارشنبه 14 مهرماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف الهلال می‌رود.

الهلال با مربیگری "اریک گرتس" بلژیکی که سابقه مربیگری تیم‌های المپیک مارسی، گالاتاسرای ترکیه، ولفسبورگ آلمان، پی اس وی آیندهوون هلند و بروژ بلژیک را در کارنامه دارد، برای راهیابی به فینال لیگ قهرمانان آسیا توانسته تیمهایی چون السد قطر، الاهلی امارات، مس کرمان، بنیادکار ازبکستان و الغرافه قطر را مغلوب کند.

الهلال القاب بسیاری دارد که از آن جمله می توان به "رئیس"، "باشگاه قرن آسیا" و "موج آبی" اشاره کرد. فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال از الهلال به عنوان باشگاه قرن آسیا یاد کرده است. این باشگاه که در حال حاضر تحت ریاست عبدالرحمن بن مسعد قرار دارد، در سال 1957 تاسیس شده است. باشگاه الهلال در ابتدا تحت عنوان باشگاه المپیک فعالیت خود را آغاز کرد اما یک سال بعد به الهلال تغییر نام داد.

الهلال تا به حال 12 بار عنوان قهرمانی لیگ عربستان را به دست آورده و شش بار هم فاتح جام پادشاهی این کشور شده است. "موج آبی" هفت قهرمانی جام ولیعهد را در کارنامه دارد و هفت بار هم فاتح جام فدراسیون عربستان شده است. الهلال عربستان در سال های 1992 و 2000 قهرمان آسیا شده است و دو بار هم در سال های 1997 و 2002 به عنوان قهرمانی رقابت‌های جام برندگان جام آسیا دست پیدا کرده است. الهلال در سال‌های 1997 و 2000 هم موفق به کسب عنوان قهرمانی سوپرجام آسیا شده است. این تیم دو بار فاتح جام قهرمانی عرب شده و دو بار هم جام خلیج فارس را بالای سر برده است. الهلال در سال‌های 2000 و 2001 به ترتیب فاتح جام‌های برندگان جام عرب و سوپرجام عرب شده است.

لی یونگ پیو از کره جنوبی، کریستین ویلهلمسون سوئدی و میرل رادوی رومانیایی بازیکنان خارجی الهلال هستند.

تیم الهلال عربستان در فصل جاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 18 گل زده و تنها هشت گل دریافت کرده است. تیم الهلال عربستان در فصل جاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تنها یک شکست در کارنامه‌اش به ثبت رسیده که آن نیز در مرحله مقدماتی مقابل مس کرمان رقم خورده است.