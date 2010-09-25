رشد 80 درصدی صدور پروانه در بافتهای فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، هیربد معصومی با بیان اینکه توجه به بافتهای فرسوده از دغدغه های مهم شهرداری تهران است گفت: با همکاری مناسب شورای شهر و بخشودگی عوارض برای بافتهای فرسوده امسال نسبت به سال گذشته در 22 منطقه تهران بیش از 80 درصد افزایش صدور پروانه وجود داشته که نشان دهنده استقبال شهروندان از تسهیلات در نظر گرفته شده است، چرا که با این تسهیلات، تجمیع زمینها در این نوع بافتها صورت گرفت و با معافیت عوارض زمینه های این رشد فراهم شد.

وی افزود: برای مشارکت در بافتهای فرسوده نیاز به موتور محرک توسعه است که به این منظور ساختمانهای تجاری و اداری این بافتها نیز 50 درصد تخفیف عوارض می گیرند که در نهایت به توسعه محله و منطقه خواهد انجامید.

معصومی اظهار کرد: شهرداری در نوسازی بافت های فرسوده موفق بوده است اما برای توسعه و تملک معابر نیاز به بودجه خاصی است که برای آن نیز در حال تلاش هستیم.

ارائه تسهیلات برای ساخت پارکینگ عمومی

معاون شهردار تهران در ادامه با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در زمینه احداث پارکینگهای عمومی افزود: برای این کار سیاستهای تشویقی در نظر گرفته شده است ؛ به این ترتیب که برای احداث این نوع پارکینگها سه طبقه تجاری داده می شود و حداقل عوارض نیز از سازنده آن دریافت شود.

وی افزود: همچنین برای تسهیل کار چنانچه نیاز به تغییر کاربری برای ساختمانهایی که به این منظوردر نظر گرفته می شوند باشد خارج از نوبت در کمیسیون ماده 5 بررسی می شود که این کار نیز در کنار تسهیلاتی که اعطا می شود برای تشویق برای احداث پارکینگهای عمومی است.