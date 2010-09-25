به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، سیاوش میلانیان اظهار داشت: برخی حوادث مربوط به سرویس مدارس در سال‌های گذشته باعث شد تا مسئولان شهری برای اطمینان‌ خاطر خانواده‌ها جهت استفاده فرزندان‌شان از این وسایل نقلیه، امکانات و تسهیلاتی را برای دانش‌آموزان و مدارس فراهم کنند تا خانواده‌ها‌ دغدغه‌ای در این زمینه نداشته‌باشند و مهم‌ترین آن اجباری بودن داشتن برگه معاینه‌فنی تاکسی‌ها‌یی است که در سرویس مدارس استفاده می‌شود.

مسئول حوزه معاینه فنی خودروی مشهد ادامه داد: در این راستا این سازمان با نهادهایی همچون آموزش و پرورش و تاکسیرانی مکاتبه نموده است و در صورت توافق این دو نهاد در خصوص صدور برگه معاینه فنی سرویس های مدارس آمادگی کامل را دارد که تمام سرویس های مدارس را مورد معاینه فنی دقیق قرار دهد تا خودروهایی که به عنوان سرویس مدارس خدمات‌رسانی می‌کنند از نظر سلامت فنی مورد تأیید باشند.

وی با بیان اینکه تمامی وسایل نقلیه‌ای که تحت عنوان سرویس مدارس مورد استفاده قرار می‌گیرند ملزم به دریافت برچسب معاینه فنی هستند، افزود: والدین دانش‌آموزان به هیچ وجه، سرویس مدارس فاقد برگه معاینه فنی را نپذیرند.

مسئول حوزه معاینه فنی خودروی مشهد ادامه داد: این طرح با هدف حفظ سلامت و افزایش ضریب ایمنی دانش آموزان در هنگام استفاده از سرویس های مدارس اجرا خواهد شد.

میلانیان گفت: با توجه به اهمیت سلامت دانش آموزان و آسیب پذیر بودن این قشردرجامعه، سرویس مدارس متفاوت و سخت گیرانه‌تر از سایر خودروها مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا خودروهایی با سلامت کامل به عنوان سرویس مدارس مورد استفاده قرار گیرند.