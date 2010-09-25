416 مجتمع آموزشی در آذربایجان شرقی راه اندازی شد

فیروز رضایی، در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این مجتمعها تعداد دو هزار و 700 روستا را زیرپوشش قرار می دهند و چون عدالت جزو مولفههای مهندسی فرهنگی محسوب میشود هیچ دانشآموزی از نعمت خواندن و نوشتن حتی در روستایی که فقط یک خانوار داشته باشد نیز محروم نخواهد بود.
وی ادامه داد: استخدام هزار و 735 معلم، دو هزار و 330 نفر معلم حقالتدریس و نیز100 نفر آموزشیار نهضت سوادآموزی و قرارداد کار معین با هزار و 200 نفر نیروی خدماتی نیروهای اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی را تشکیل می دهند.
رضایی اظهار داشت: با ورود معلمان جدید به مجموعه آموزش و پرورش اهداف وزارت آموزش و پرورش محقق میشود.
وی توجه به کرامت معلم را سیاست های آموزش و پرورش برشمرد و تصریح کرد: برای رفاه حال همکاران فرهنگی که در طول تعطیلات تابستانی به آذربایجان شرقی سفر کرده بودند با 50 هزار وعده غذای گرم پذیرایی شدند و تمام استخرهای آموزش و پرورش و 15 استخر اجارهای در اختیار همکاران فرهنگی قرار گرفت.
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