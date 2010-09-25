انگلیس توان جنگ جدیدی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز گزارش داد که "لیام فاکس" در دیدار با "رابرت گیتس" در آمریکا گفت: هم اکنون 10 هزار نظامی انگلیسی در حال جنگ در افغانستان هستند.

وی در ادامه به گیتس قول داد: همزمان با تصمیم انگلیس برای کاهش قابل ملاحظه هزینه های نظامی خود، بریتانیا بازدارندگی هسته ای خود را حفظ می کند.

فاکس پس از هشدار وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به مقامات انگلیسی درباره کاهش بودجه نظامی این کشور و اینکه کاهش چشمگیر هزینه های نظامی بر روابط لندن-واشنگتن تاثیر می گذارد، با رابرت گیتس دیدار کرد.

در سال 2009 انگلیس 69 میلیارد دلار برای ارتش خود هزینه کرد که سومین هزینه نظامی عظیم در جهان بود، اما با عنایت به اینکه این کشور با کمبود بودجه عظیم روبروست انتظار می رود که لندن میزان بودجه نظامی خود را به صورت چشمگیری کاهش دهد.

بیم از کاهش نقش ارتش انگیس در عملیاتهای ناتو در افغانستان که پس از آمریکا دومین نقش را دارد از دیگر دغدغه های پنتاگون تلقی می شود.