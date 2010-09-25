به گزارش خبرنگار مهر ، حسین فدایی امروز شنبه در نشست بررسی طرح نظارت بر مجلس در جمع خبرنگاران به تشریح ویژگی های این طرح پرداخت .

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا این طرح پاسخگوی دغدغه های رهبری در زمینه نظارت بر مجلس است، گفت : اکنون نمی توانم چیزی در این باره بگویم اما پس از بررسی یک فوریت طرح در مجلس و عبور از فراز و فرودها و برطرف شدن نقص ها و همچنین تقویت نقاط قوت ، طرح آماده شده باید محصول تجارب چندین ساله دستگاه های نظارتی باشد.

وی با بیان اینکه در آماده کردن این طرح از مطالعات تحقیقی در سایر کشورها استفاده شده است، افزود: در این مطالعات تحقیقی به این موارد توجه شده است که آیا در کشورهای مورد مطالعه بر مجلس نظارت وجود دارد و کمیت و کیفیت این نظارت چگونه است و همچنین اگر تخلفی صورت گیرد چگونه با این تخلف برخورد می شود.

فدایی ادامه داد: برای تهیه این طرح از مجموعه ظرفیت های قانون استفاده شده است و همچنین حاصل آسیب شناسی دستگاه های نظارتی و مجلس نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: در این طرح از دیدگاه های مقام معظم رهبری و امام راحل (ره) در مورد نظارت بر مجلس و رهنمودهای دینی و نظارتی با هدف کارآمد سازی مجلس و مبارزه با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی استفاده شده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ابراز امیدواری کرد این طرح در راستای کارآمدسازی مجلس و ارتقاء سطح نظارت و برطرف کردن نقص ها باشد.

فدایی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه دلایل مخالفت برخی نمایندگان با این طرح چه بوده است، افزود: شاید این موضوع مربوط به روزها اولیه طرح نظارت بر نمایندگان بوده است اما اکنون پس از توزیع پیش نویس طرح بعید می دانم نماینده ای با این طرح مخالفت داشته باشد چرا که طرح در مسیر کمک به ایفای درست وظایف نمایندگان است.

نماینده تهران افزود: شاید تعداد انگشت شماری نیز وجود داشته باشند که روحیه نظارت پذیری نداشته باشند و در فضای غیر نظارتی بخواهند رفتارهای هنجارشکنانه دنبال کنند که این افراد نیز کار به محتوای طرح نخواهند داشت.

وی افزود: این تعداد افراد نادر نیز در میان نمایندگان وجود دارند که باید خبرنگاران مراقب فضاهای فرافکنانه و غیر مطلوبی که از سوی این افراد دیده می شود باشند.

وی تصریح کرد: موانعی که در طرح نظارت بر نمایندگان مجلس آورده شده است موارد قابل پذیرش در عرف بین المللی است و در بسیاری از کشورهای دنیا پیش بینی شده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این طرح موجب جلوگیری از چند شغلی بودن نمایندگان می شود، افزود: یکی از موارد مشترکی که در مطالعات تطبیقی با کشورهای دیگر به دست آمده موضوع ممنوعیت چند شغله بودن نمایندگان، کنترل سفرهای خارج از کشور نمایندگان، دریافت حقوق نمایندگان از چند مرکز، ارائه وضعیت مالی هر نماینده در ابتدای دوره و تشکیل یک کمیته نظارتی که تغییرات مالی نمایندگان را ارزیابی می کند بوده است.

نماینده تهران ادامه داد: همه این موارد در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای مورد مطالعه وجود داشته و نظارت بر نمایندگان مجلس از این طریق و با اعمال این موارد موضوع جدیدی نیست و در قانون اساسی کشور ما نیز برای مسئولان تراز اول این پیش بینی ها شده است و اکنون نیز مجلس با استفاده از این طرح نظارتی وظیفه خود را درباره وضعیت مالی نمایندگان در درون مجلس ایفا می کند و این سازوکار را برای مجلس ایجاد کرده است.

وی گفت: بر اساس ارزش های دینی و اسلامی و فرهنگ متعالی ما نیز نمایندگان بالاترین سطح نظارت با رویکرد مثبت استقبال می کنند.

فدایی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در این طرح مطالعات تطبیقی از چه کشورهایی استفاده شده است ، گفت: کشورهای مورد مطالعه فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن، مکزیک، کره جنوبی، جمهوری چک، آفریقای جنوبی، ایرلند و اوگاندا بوده اند.

وی افزود: همچنین از قوانین نظارتی دیگر کشورها نیز استفاده شده است.

فدایی تاکید کرد: نظارت بر مجلس زمینه ساز کارآمدی و بازدارندگی از آسیب ها در مجلس است.

وی با بیان اینکه آسیب ها مهمترین موضوعاتی است که دغدغه همه حکومت ها بوده است افزود: مبارزه با فساد و به ویژه فساد اقتصادی و مالی از مهمترین اقداماتی است که برای همه کشورها توام با هزینه بوده است چرا که این موضوع پدیده درونی است و از درون مجموعه را با مشکل مواجه می کند.

نماینده تهران معتقد است مبارزه با مفاسد بحث مهمی است که در کشور با توجه به اتکای نظام به دو مفهوم اسلامیت و جمهوریت و ارزش های دینی نیازمند رفاه عمومی است و اگر حکومت به این موضوع نپردازد دچار چالش جدی می شویم.

فدایی مهمترین ارکان در حوزه مبارزه با مفاسد را رهبری، مردم و سه قوه عنوان کرد و گفت : در کنار این رکن ها چند مجموعه دیگر نیز باید ایفای نقش کنند که خواص، نخبگان، جریانات سیاسی، فعالان عرصه سیاست و رسانه ها از جمله این مجموعه ها هستند.

وی ادامه داد: سازوکاری که مجلس برای اعمال نظارت بر نمایندگان فراهم کرده است مربوط به بعد از انتخابات و زمانی است که نماینده در مجلس فعال است. حال آنکه باید فرآیند نظارت از مرحله قبل از انتخابات و حین انتخابات و پس از آن اعمال شود و امروز آنچه در قانون وجود دارد نظارت بر نمایندگان پس از انتخابات است.

وی تصریح کرد: برای نظارت بر نمایندگان قبل از انتخابات باید قوانین مکملی ایجاد شود که این قوانین باید از سوی دیگر دستگاه ها بوجود آید.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ابراز امیدواری کرد که طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که از سوی کمیسیون اصل 90 و با تاکید مقام معظم رهبری بر تقویت نظارت بر مجلس ایجاد شده است، یکشنبه این هفته در دستور کار مجلس قرار گیرد.

فدایی افزود: کلیات این طرح توسط هیئت رئیسه طی چند جلسه تصویب شده است و طرح اولیه با امضای 150 نفر از نمایندگان در صحن علنی برای بررسی یک فوریت آن به رای گذاشته می شود.

وی گفت: در این طرح از نظرات دستگاه های نظارتی، کمیسیون های مجلس، مراکزمطالعاتی و پژوهشی، دیوان محاسبات، مرکزمطالعات شورای نگهبان، مرکزپژوهشهای مجلس و سازمان بازرسی کل کشور استفاده شده و تجارب، کمبودها، خلع های نظارتی مورد بررسی قرار گرفته و آسیب شناسی وضع نظارت انجام شده است.

فدایی ادامه داد: پس از انجام نشست های متعدد اعضای کمیسیون اصل 90 پیش نویس طرح نظارت بر نمایندگان مجلس را ارائه کرد که کلیات آن تصویب شده و به احتمال زیاد این هفته یکشنبه یک فوریت آن در صحن علنی به بحث گذاشته می شود.