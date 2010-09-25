مسلمانان بلغارستان خواستار آموزش اجباری معارف دینی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی الکشیا، دفتر مفتی اعظم بلغارستان به عنوان رهبر معنوی مسلمانان این کشور طی بیانیه ای که در روزنامه بلغارستانی کلاسا منتشر شد تصریح کرده است مفتی اعظم از شهروندان بلغارستان که پیرو دین اسلام هستند می خواهد با ستاد مسیحیان اعلام همبستگی کرده و از آنها حمایت کنند.

بیشتر جمعیت هفت میلیونی بلغارستان را مسیحیان ارتدکس تشکیل داده اند اما قوانین این کشور اظهار می دارد که آموزش باید سکولار باشد، این درحالی است که در سالهای اخیر بحث آموزش معارف و مبانی دینی به یک موضوع درسی اختیاری تبدیل شده است.

مجمع عمومی کلیسای ارتدکس به عنوان هیئت رئیسه کلیسا ستادی را تشکیل داده تا با هدف اجباری شدن تدریس دین در مدارس فعالیت کند، این درحالی است که کلیسای ارتدکس از ایده تدریس ادیان و مذاهب مختلف مسیحی حمایت می کند تا دانش آموزان مسلمان از آموزش اسلامی، یهودیان از آموزش یهودی و مذاهب دیگر مسیحی چون کاتولیک از آموزش دینی ویژه کلیسای خود بهره مند شوند.

نیکولای متروپلیتن پلوودیف، دومین شهر بزرگ بلغارستان در گفتگو با روزنامه تراد اظهار داشت که آموزش دینی در مدارس می تواند به تقویت اخلاقی دانش آموزان منتهی شده، ارزشهای دارای ثبات را به آنها آموزش داده و آنها را به دستاوردهای فرهنگی تمدن خود نزدیک تر کند.

وی افزود: همه نسبت به افزایش بزهکاری نوجوانان، اعتیاد به مواد مخدر، خشونت در مدارس ابراز نگرانی می کنند، اما نظام آموزش راهکاری برای حل این مشکل پیشنهاد نکرده است، تدریس معارف و مبانی دینی راهکار ارائه شده توسط کلیسا برای طی مسیر صحیح است.

نیکولای در پاسخ به اینکه چرا دین به عنوان یک درس اختیاری باقی نماند گفت مگر می توان فیزیک، شیمی، ریاضیات و یا ادبیات را از دروس اختیاری قرار داد.

کلیسای ارتدکس بلغارستان همچنین دیروز 24 سپتامبر ( 2 مهرماه) گردهمایی را در کلیسای جامع شهر صوفیا برگزار و درخواست مکتوب خود را مبنی بر اجباری شدن تدریس دین در مدارس این کشور به نخست وزیر و رئیس پارلمان ارائه کرد. در این گردهمایی مؤمنان سراسر کشور از هر دین و مذهبی شرکت کرده بودند.

براساس گزارش فوکوس خبرگزاری بلغارستان مستقر در صوفیا، ینکا تاکوا رئیس اتحادیه آموزگاران بلغارستان نیز از این ستاد حمایت می کند.