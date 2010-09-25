37 گروه راهسازی گلستان در جنگ حضور داشت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی جوان شورابی پیش از ظهر شنبه در حاشیه نشست این اداره کل افزود: این اداره کل در این راه چهار شهید و 38 آزاده و جانباز تقدیم کشور عزیزمان ایران اسلامی نموده است.
وی اظهار داشت: پاس رشادتها ، جوانمردی های دلاوران و رزمندگان که به دفاع از میهن و نظام و ارزشهای الهی در 8 سال دفاع مقدس حضور داشتند و بمنظور جمع آوری حماسه های ماندگار خلق شده غیور مردان جبهه های جنگ و احیای یاد و خاطره شهدا ، آزادگان ، جانبازان برای نسل امروز و فردا مجموعه ای تحت عنوان (نیکوسرشتان) که شامل زندگینامه ، خاطرات ، پیام ، نقش و نحوه حضور رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس می باشد گردآوری و بعنوان یک سند فرهنگی و ارزشی تهیه شد.
جوان شورابی گفت: این مجموعه در یک دوره زمانی شش ماهه و به نقش اداره کل راه و ترابری استان گلستان در 8سال دفاع مقدس می پردازد.
مدیر کل راه و ترابری استان گلستان افزود: این اقدام فرهنگی با هدف اطلاع رسانی و افزایش سطح آحاد ملت بویژه جوانان رشید و فهیم که نسل جدید انقلاب هستند تهیه گردیده است و تکمیل کننده اثر قبلی تحت عنوان خورشیدهای بی غروب که در سال گذشته در این راستا تهیه شده بود، است.
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