37 گروه راهسازی گلستان در جنگ حضور داشت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی جوان شورابی پیش از ظهر شنبه در حاشیه نشست این اداره کل افزود: این اداره کل در این راه چهار شهید و 38 آزاده و جانباز تقدیم کشور عزیزمان ایران اسلامی نموده است.

وی اظهار داشت: پاس رشادتها ، جوانمردی های دلاوران و رزمندگان که به دفاع از میهن و نظام و ارزشهای الهی در 8 سال دفاع مقدس حضور داشتند و بمنظور جمع آوری حماسه های ماندگار خلق شده غیور مردان جبهه های جنگ و احیای یاد و خاطره شهدا ، آزادگان ، جانبازان برای نسل امروز و فردا مجموعه ای تحت عنوان (نیکوسرشتان) که شامل زندگینامه ، خاطرات ، پیام ، نقش و نحوه حضور رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس می باشد گردآوری و بعنوان یک سند فرهنگی و ارزشی تهیه شد.

جوان شورابی گفت: این مجموعه در یک دوره زمانی شش ماهه و به نقش اداره کل راه و ترابری استان گلستان در 8سال دفاع مقدس می پردازد.

مدیر کل راه و ترابری استان گلستان افزود: این اقدام فرهنگی با هدف اطلاع رسانی و افزایش سطح آحاد ملت بویژه جوانان رشید و فهیم که نسل جدید انقلاب هستند تهیه گردیده است و تکمیل کننده اثر قبلی تحت عنوان خورشیدهای بی غروب که در سال گذشته در این راستا تهیه شده بود، است.

شایان ذکر است در سال 1388 مجموعه ای تحت عنوان خورشیدهای بی غروب در دوره زمانی 15 ماهه توسط روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان گلستان تهیه و ارائه گردید و مجموعه نیکوسرشتان در ادامه و تکمیل کننده آن است.