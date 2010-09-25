فراخوان سومین جشنواره طراحان معاصر ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره جشنواره در دو بخش شهر و آزاد برگزار می‌شود و آثار با موضوع شهر باید برگرفته از طرز تلقی، تعریف و یا نگاه هنرمندانه به شهر، فضا و زندگی شهری باشد.

دبیرخانه جشنواره با اعلام اینکه 200 اثر برتر در نمایشگاه جشنواره در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) به نمایش درمی‌آید، از اهدای لوح افتخار و یادمان جشنواره و مبلغ 5 میلیون ریال به 5 اثر برتر هر بخش (جمعا 10 اثر) خبر داد.آخرین مهلت ارسال آثار سوم آذر، زمان انتخاب و داوری آثار هفته دوم آذر است.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به نشانی دبیر، خانه دکتر سندوزی واقع در میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان 12، شماره 2، طبقه همکف ارسال یا با شماره تلفنهای 88514122 و 88527041 تماس بگیرند.

این جشنواره توسط مدیریت هنرهای تجسمی و امور موزه‌های معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.

