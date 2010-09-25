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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۱

کارگران نمونه واحدهای صنعتی خراسان جنوبی معرفی می ‌شوند

کارگران نمونه واحدهای صنعتی خراسان جنوبی معرفی می ‌شوند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر کل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی گفت: کارگران نمونه و مبتکر واحدهای صنعتی خراسان جنوبی در راستای کاهش وابستگی و تسریع در استقلال اقتصادی شناسایی و معرفی می‌ شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عابدین محمدی صبح شنبه در نشست اضای شورای کار استان گفت: این اداره در راستای اجرای ماده 195 قانون کار اقدام به شناسایی و معرفی کارگران نمونه استان می‌ کند.

وی با بیان اینکه انتخاب کارگران نمونه در سه مرحله انجام می‌ شود، اظهار داشت: در مرحله مقدماتی کارگران مخترع، مبتکر و خلاق واحدهای صنعتی، خدماتی و تولیدی توسط کارفرما و تأیید شورا یا نماینده کارگران شناسایی و معرفی می ‌شوند.

مدیر کل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: آخرین مهلت معرفی کارگران و گروه کار نمونه در مرحله اول 20 مهرماه سال جاری است.

محمدی افزود: کارگران نمونه استانی در مرحله بعد از بین کارگران مرحله مقدماتی توسط کمیته ‌های علمی و فنی استان انتخاب می ‌شوند که مرحله نهایی شامل انتخاب کارگر نمونه کشوری است که توسط کمیته علمی و فنی انتخاب کارگران نمونه کشوری در وزارت کار این اقدام انجام می‌ شود.

وی گفت: تشویق کارگران تلاشگر در راستای ترویج هرچه بیشتر ارزش‌های اسلامی، اخلاقی و انضباط در محیط کار، تشویق کارگران به ارتقای سطح دانش، آگاهی‌ها و مهارت‌های شغلی، شناسایی کارگران مبتکر، خلاق و نوآور به منظور کاهش وابستگی در استقلال اقتصادی و تشویق کارگران به شرکت در برنامه‌های اجتماعی از اهداف برگزاری جشنواره انتخاب کارگر نمونه است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی تصریح کرد: رعایت شئون اسلامی و اصول اخلاقی، مسئولیت‌پذیری و داشتن وجدان کاری، رعایت آیین‌نامه‌های داخلی کارگاه و حضور به موقع در محل کار، رعایت موارد ایمنی و تلاش در راستای کسب آموزش‌های ایمنی، حفاظتی و بهداشتی، تلاش در راستای مهارت‌های شغلی و انتقال دانش و تجربیات به همکاران، داشتن روابط مناسب و حسن برخورد، ارتباط با نهادهای داخلی کارگاه و تلاش در راستای گسترش فعالیت‌های گروهی و اجتماعی از جمله شرایط لازم برای شرکت در این طرح است.

محمدی ارائه شیوه‌های نوین در کار یا اختراع، اصلاح، تکمیل و راه‌اندازی سیستم‌ها و تجهیزات، نوآوری در زمینه افزایش بهره‌وری راندمان تولید یا کاهش ضایعات توسط کارگران را از دیگر شرایط شرکت در طرح برشمرد.

 وی افزود: در انتخاب گروه کار نمونه ملاک همفکری و مشارکت گروهی و آموزش‌های درون گروهی نیز مدنظر است.

محمدی بیان داشت: کلیه کارفرمایانی که تاکنون موفق به انجام این مهم نشده‌اند می ‌توانند نسبت به معرفی کارگر نمونه سطح واحد خود اقدام کنند.

کد مطلب 1158030

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