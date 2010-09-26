آرش شفاعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:این مجموعه "شهریوری تو" نام دارد و به تازگی حروفچینی آن به پایان رسیده است. این کتاب به زودی برای انتشار به ناشر سپرده خواهد شد.
وی افزود: این کتاب حدود 30 غزل را شامل میشود که از سال 73 به بعد تا به حال در هیچکدام از مجموعههای منتشر شدهام، چاپ نشده است. مجموعههای قبلی من شامل اشعار تا سال 83 من هستند که در این کتاب بعضی از غزلهایی که بعد از سال 83 سرودهام نیز چاپ خواهد شد.
شفاعی درباره فضای غزلهای "شهریوری تو" گفت: در این کتاب تقسیم بندی مشخصی برای فضای غزلها وجود ندارد. بعضی غزلها اجتماعی هستند اما غلبه با اشعار عاشقانه است. غزلهای این کتاب براساس تاریخ سروده شدن مرتب شده و چاپ خواهد شد.
از این شاعر و روزنامهنگار پیش از این مجموعه شعرهای "تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود"، "تکههای سرب در دهانم" و "جمعه خیابان ولیعصر" منتشر شده است.
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